Diniz enaltece classificação do Vasco: "O mais importante era vencer"

O Vasco já entrou em campo para enfrentar o Botafogo com a certeza que já estava classificado para a etapa de mata-mata do Campeonato Carioca. Assim, a vitória por 2 a 0 permitiu ao Cruz-Maltino terminar a primeira fase do torneio na segunda colocação do Grupo A. Além disso, será o mandante no confronto das quartas de final do torneio no duelo contra o Volta Redonda, vantagem que obteve ao terminar com uma campanha melhor em comparação ao adversário seguinte.

O triunfo possibilitou, inclusive, que o Gigante da Colina escapasse de um clássico contra o Fluminense. O técnico Fernando Diniz ressaltou que, em seu ponto de vista, o resultado positivo na partida contra o Botafogo tinha relevância maior em comparação ao nível e avaliação da performance.

"O mais importante era vencer. Era o que queria. Contra a Chapecoense, fizemos uma grande partida, uma das grandes que tive no Vasco, e não vencemos. Hoje o gramado não oferecia condições para repetir o jogo, mas a equipe se adaptou rápido e foi contundente nas finalizações. Tivemos menos finalizações e conseguimos fazer dois gols", esclareceu o comandante.

Titulares do Vasco escalados para o clássico

Apesar de um compromisso importante pelo Brasileirão na sequência e em um curto intervalo de tempo para o duelo contra o Glorioso, o treinador preferiu usar força máxima no clássico e justificou a sua decisão ao citar que o elenco está fisicamente apto.

"Resolvemos colocar o time mais forte para vencer o jogo. O time tem saúde para jogar hoje e contra o Bahia. Se tivesse definido (a classificação da Taça Guanabara), usaríamos outra estratégia. Acho que foi a estratégia mais acertada", alegou Fernando Diniz

"O cuidado com a parte física sempre temos. Ano passado, mexemos pouco no time e tivemos poucas lesões. Não expomos os jogadores, vão aguentar bem. Precisávamos vencer, o ambiente fica melhor, e pelo campeonato. Vencemos, ficamos em segundo, vamos jogar em São Januário. É um fator relevante que pensamos para colocar o melhor",finalizou o comandante.

O Cruz-Maltino retorna a campo para enfrentar o Bahia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, em São Januário, na próxima quarta-feira (11/2).