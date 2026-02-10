Parceria leva metodologia inspirada em Pelé a escolas do Brasil

Acordo marca novo movimento de expansão nacional do modelo de formação, integrando o futebol ao ambiente escolar - (crédito: Divulgação)

A Pelé Academia e a Licenci Sports + Tech firmaram uma parceria estratégica para levar a escolas de todo o país uma metodologia de formação esportiva inspirada nos valores e na trajetória de Pelé. O acordo marca um novo movimento de expansão nacional do modelo, que integra o futebol ao ambiente escolar com foco no desenvolvimento integral dos alunos.

O programa reúne fundamentos técnicos do futebol, preparação física, princípios de jogo, disciplina e formação humana. A proposta utiliza o esporte como ferramenta educacional e vai além do desempenho em campo, buscando contribuir para a formação dos jovens dentro e fora do ambiente esportivo.

O projeto será implantado em instituições de ensino de diferentes perfis em todo o Brasil, com atividades no contraturno escolar e durante o período de férias. O modelo foi estruturado para se adaptar às rotinas pedagógicas e administrativas de cada escola, integrando o esporte como extensão do processo educacional.

“Quando falamos do legado de Pelé, falamos de valores. Isso aproxima escolas, famílias e alunos de um projeto que utiliza o futebol como instrumento de formação, não apenas como competição”, afirma Marcelo Montenegro, diretor-executivo da Pelé Academia.

A escolha da Licenci para conduzir a implementação do projeto está ligada à experiência da empresa na gestão de academias e iniciativas educacionais associadas a clubes como Botafogo, Atlético Mineiro e Vitória, entre outros. O histórico operacional e a capacidade de atuar em escala, com padrão pedagógico definido, foram determinantes para a parceria.

A Licenci será responsável pela gestão da metodologia, incluindo a capacitação de profissionais, a organização pedagógica e o acompanhamento das atividades. A empresa atua de forma integrada, reunindo método, gestão e tecnologia na condução dos projetos.

“Estamos estruturando uma iniciativa com método, organização e propósito educacional. Nosso ecossistema de soluções cria as condições para ampliar o alcance dessa metodologia e levá-la a diferentes regiões do país”, destaca Alexandre Colombo, diretor de negócios da Licenci Sports + Tech.

Para João Touma, fundador da Licenci, a parceria reflete um novo posicionamento no mercado. “Existe uma demanda crescente das escolas por projetos esportivos mais estruturados. A parceria surge como resposta a essa necessidade.”

A expectativa é que a iniciativa gere impacto positivo em diferentes contextos sociais, estimulando hábitos saudáveis, disciplina e maior vínculo dos alunos com a escola, além de ampliar as possibilidades de integração entre esporte e educação de forma contínua.