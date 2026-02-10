Arias se torna o segundo jogador mais caro da história do Palmeiras

Arias é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/instagram)

A contratação de Jhon Arias mostrou como o Palmeiras mudou seu patamar no mercado da bola nos últimos anos. Afinal, o meia-atacante colombiano será a segunda aquisição mais cara já feita pelo clube, em um negócio fechado por 25 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões, com o Wolverhampton, da Inglaterra. O valor será pago de forma parcelada, ao longo de quatro anos.

O investimento só fica atrás da chegada de Vitor Roque. Em fevereiro do ano passado, o Verdão desembolsou 25,5 milhões de euros fixos para contratar o atacante do Barcelona. Aliás, este valor segue como o grande recorde do clube.

A negociação por Arias reforça um movimento claro do Palmeiras nos últimos anos. Afinal, vivendo um período de maior poder de investimento, o clube concentrou suas quatro contratações mais expressivas entre 2025 e 2026. Isso muda o perfil de contratar apostas ou jovens com potencial de revenda.

O colombiano era um desejo antigo da diretoria. Desde os tempos em que defendia o Fluminense, Arias já era monitorado pelo Verdão. Contudo, nas últimas semanas, as conversas se intensificaram, e o clube trabalhou por cerca de dois meses para destravar a negociação, concretizada no último sábado.

O quarto mais caro do Brasil

Além do impacto interno, o reforço também figura entre as maiores contratações da história do futebol brasileiro. Aliás, apenas Lucas Paquetá, contratado pelo Flamengo por 42 milhões de euros, Gerson, adquirido pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros, e o próprio Vitor Roque aparecem à frente de Arias nesse ranking.

O meia-atacante assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Ele agora organiza a mudança para o Brasil e a expectativa é de que viaje ainda nesta semana. O clube, no entanto, não divulgou uma data oficial para a chegada do jogador.

As maiores contratações da história do Palmeiras

Vitor Roque (2025): 25,5 milhões de euros

Arias (2026): 25 milhões de euros

Paulinho (2025): 18 milhões de euros

Sosa (2025): 12,5 milhões de euros

Miguel Borja (2017): 12 milhões de euros