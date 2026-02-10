Corinthians avalia rescisão de José Martínez após volante retornar lesionado

O Corinthians não descarta a possibilidade de rescindir o contrato do volante José Martínez após constatar que o jogador retornou ao clube com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Este problema, aliás, pode afastá-lo de praticamente toda a temporada de 2026. A informação foi dada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo J10.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diante do cenário, a diretoria alvinegra já acionou o departamento jurídico para analisar se há respaldo legal para uma eventual rescisão contratual. Pela legislação trabalhista e esportiva, atletas têm garantia de manutenção de vínculo durante o período de recuperação de lesões. No entanto, o clube estuda se existe alguma brecha jurídica, já que a lesão teria ocorrido fora do exercício da atividade profissional, durante as férias do jogador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Internamente, o Corinthians sustenta que Martínez ficou afastado do clube por mais de um mês. Além disso, não manteve contato regular com dirigentes e membros da comissão técnica. A avaliação da cúpula alvinegra é de que o atleta "simplesmente sumiu" durante o período. Depois, retornou ao Brasil já com uma grave lesão ligamentar no joelho.

Aliás, o comportamento causou forte incômodo no departamento de futebol e na diretoria. Especialmente pelo fato de o clube só ter sido informado da condição física do jogador após sua reapresentação no CT Joaquim Grava. A ausência prolongada e a falta de comunicação estão sendo tratadas como pontos sensíveis no caso.

Corinthians prepara reunião com o volante

Assim, para tentar esclarecer a situação, a diretoria agendou uma nova reunião com José Martínez nesta terça-feira (10/2), no centro de treinamento do clube. O objetivo é entender em que circunstâncias o volante sofreu a lesão durante o período em que esteve afastado e definir os próximos passos em relação ao futuro contratual do jogador.