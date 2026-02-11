Olimpíada de Inverno: Brasil fica fora da final do snowboard halfpipe

Pat Burgener concluiu a 3ª participação em Jogos Olímpicos de Inverno, a primeira pelo Brasil - (crédito: Jeff Pachoud/AFP)

O Brasil fechou a participação no snowboard halfpipe masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina sem classificação à final. Nesta quarta-feira (11/2), o país foi representado por Pat Burgener e Augustinho Teixeira, que não terminaram entre os 12 melhores atletas e se despediram da disputa na Itália.

Nascido na Suíça e filho de libanesa que se refugiou no Rio de Janeiro por mais de uma década, Pat Burgener estreou em Jogos Olímpicos de Inverno como brasileiro, naturalizado em 2025. Quinto colocado em PyeongChang-2018 e 11º em Pequim-2022, Burgener estava sob grandes expectativas, mas terminu em 14º na classificatória.

No snowboard halfpipe, os 25 atletas têm direito a duas descidas no circuito semicilíndrico. Os competidores são avaliados conforme a amplitude e a dificuldade dos movimentos. Prevalece a maior nota das duas. Burgener obteve 70 pontos na primeira, mas caiu na segunda e terminou em 14º, ou seja, duas posições abaixo do último classificado.

Pat Burgener enfrentou dificuldades durante a preparação. Durante treinamento na Suíça, sofreu grave queda após tentar executar manobra de alta complexidade e foi hospitalizado. “Acordei no hospital há uma semana. Para mim, é um sucesso participar. Tenho que ver os vídeos e tudo, agora estou triste com o que aconteceu. Eu queria a final”, comentou à TV Globo.

Embora não tenha se classificado à final do snowboard halfpipe, Pat Burgener está marcado na história da modalidade do Brasil. Em janeiro, tornou-se o primeiro atleta a conquistar uma medalha de Copa do Mundo da disciplina, no Canadá.

Outro brasileiro envolvido, Augustinho Teixeira foi o 19º colocado. Despediu-se de Milão-Cortina com a nota 56,50. “Estou muito feliz, especialmente por acertar minha primeira descida. Alívio total. Me ajudou a desfrutar a segunda descida e vivenciar tudo isso. A pressão é a mesma para todo mundo, quando você está lá em cima, é todo mundo no mesmo patamar”, destacou, ao SporTV.

Nascido no Ushuaia, na Argentina, Augustinho Teixeira estreou, aos 20 anos, em Olimpíadas. Filho de brasileira, optou por defender o país desde o início da carreira. No ciclo para Milão-Cortina, foi campeão da European Cup na Áustria, 18º no Mundial na Suíça e finalizou o ranking na 24ª posição.

As finais do snowboard halfpipe serão disputadas nesta sexta-feira (13/2), às 15h30. O Brasil retorna às competições na quinta-feira (12/2), com Bruna Moura e Duda Ribera na prova de 10km do esqui cross-country feminino. Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina têm transmissão de Globo, SporTV e dos streamings getv e CazéTV.