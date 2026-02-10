Rossi pega pênalti e Flamengo derrota o Vitória no Barradão: 2 x 1

O Flamengo, enfim, conseguiu seu primeiro triunfo no Brasileirão. Mesmo jogando num Barradão lotado – e sem brilhar -, o Rubro-Negro carioca derrotou o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira (10/2), pela abertura da terceira rodada do principal torneio do país, subindo bem na tabela.
Afinal, o Flamengo agora aparece na oitava posição, com quatro pontos. O time de Filipe Luís vinha de derrota e empate nas rodadas inaugurais do certame. Já o Vitória conhece seu segundo revés consecutivo, após estrear com três pontos diante do Remo. Os comandados de Jair Ventura aparecem, assim, na 13º posição, com três pontos. Os gols foram de Pulgar e Cebolinha pelo Fla, enquanto Matheuzinho descontou para os baianos.
Primeiro tempo
A partida começou e os minutos iniciais foram de estudo por parte das equipes. Enquanto o Fla ficava com a bola, mas sem pressa para achar espaços, o Vitória tentava encontrar passes rápidos para chegar ao gol adversário. E, no primeiro chute, um golaço. Pulgar, que não marcava há nove meses, experimentou de muito longe e mandou na gaveta de Gabriel, abrindo o placar aos 15?.
Após o gol, a tônica do jogo mudou completamente. Afinal, o Vitória – sem nada a perder – partiu para cima e passou a dominar as ações. Acuado, o Flamengo praticamente não conseguia passar do meio-campo. Rossi era muito acionado e errou passes em duas oportunidades, gerando perigo contra o próprio gol. Mas o Fla não é o atual campeão brasileiro à toa. Mesmo mal no jogo, o Rubro-Negro carioca chegou ao segundo gol. Léo Ortiz deu lançamento fantástico para Cebolinha, que se livrou de Camutanga e chutou rasteiro para dobrar a vantagem aos 45+3?, ou seja, no apito final da primeira etapa.
Segundo tempo
O Vitória voltou com tudo após o período do intervalo, conseguindo reduzir a desvantagem logo aos 6?. Kayzer foi lançado em profundidade e tocou para o meio da área. A sobra foi de Matheuzinho, que, de primeira, superou Rossi, recolocando o Leão na partida.
E o fôlego extra por conta do gol quase gerou frutos. Isso porque, aos 16?, foi a vez de Nathan invadir a área e cair após contato de Alex Sandro. Klaus deu pênalti, mas Renato Kayzer, mesmo soltando uma pancada, parou na grande defesa de Rossi.
Com muitas mudanças nas equipes, o Vitória não conseguiu mais se encontrar. Nas poucas chances que teve, houve desperdício, com chutes para muito longe. O Fla, oxigenado pelas mexidas, passou a controlar melhor sua vantagem. Nos acréscimos, o Vitória até tentou em chute de fora de Marinho, estreante da noite. No entanto, quem celebrou o apito final foi mesmo o Flamengo.
Próximos passos
O Vitória ainda precisa se resolver no Campeonato Baiano. Primeiro, no dia 18/2, recebe o Bahia de Feira, pela oitava rodada. Depois, na nona e decisiva partida, pega o Galícia, no dia 22. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é apenas no dia 25, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.
Já o Flamengo, por sua vez, encara uma maratona. Já no domingo (15/2), enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca – jogo único. Depois, no dia 19, viaja para encarar o Lanús (ARG), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Por fim, também no dia 25, recebe o Mirassol, pelo Brasileirão, no retorno ao Maracanã.
VITÓRIA 1 x 2 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data e horário: 10/2/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Público Presente: 27.080 presentes
Público pagante: 26.983 pagantes
Renda: R$ 843.664,00
Gols: Pulgar, 14’/1ºT (0-1); Cebolinha, 45+3’/1ºT (0-2); Matheuzinho, 6’/2ºT (1-2);
VITÓRIA: Gabriel Vasconcellos; Nathan, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva, 43’/2ºT); Baralhas, Caíque, Dudu (Emmanuel Martínez, 33’/2ºT) e Matheuzinho (Cantalapiedra, 19’/2ºT); Erick (Marinho, 19’/2ºT) e Renato Kayzer (Fabra, 33’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (Nicolás De la Cruz, 20’/2ºT) e de Arrascaeta (Bruno Henrique, 41’/2ºT); Lucas Paquetá (Plata, 10’/2ºT), Cebolinha (Samuel Lino, 20’/2ºT) e Pedro (Carrascal, 10’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões Amarelos: Matheuzinho, Renato Kayzer, Emmanuel Martínez (VIT); Cebolinha, Léo Pereira, Evertton Araújo, Alex Sandro (FLA)
Cartões Vermelhos: –
