Maurício se naturaliza paraguaio e pode disputar próxima Copa

Maurício pode ser convocado para a seleção do Paraguai - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O meia Maurício, do Palmeiras, está oficialmente liberado para defender a seleção do Paraguai. Filho de pai paraguaio, o jogador concluiu o processo de naturalização e já aparece nos registros da Fifa entre os atletas que mudaram de confederação, o que o torna elegível para convocações imediatas.

Com a situação regularizada, Maurício passa a ser uma opção para o técnico Gustavo Alfaro, inclusive para a Copa do Mundo. O Paraguai garantiu a última vaga direta da América do Sul. Aliás, o país voltará a disputar o Mundial após 16 anos, já que sua última participação foi em 2010.

A possibilidade de atuar pela seleção paraguaia vinha sendo considerada pelo jogador desde pelo menos 2022, quando ainda defendia o Internacional. Apesar de ter integrado seleções brasileiras de base ao longo da carreira, a ligação familiar abriu caminho para a mudança de nacionalidade esportiva.

Caso seja chamado, Maurício poderá dividir o elenco com conhecidos do Palmeiras. O zagueiro Gustavo Gómez, capitão da seleção paraguaia, e o atacante Ramón Sosa são nomes frequentes nas convocações e podem ser companheiros do meia no cenário internacional.

Em 2026, Maurício soma seis partidas com a camisa do Palmeiras e já marcou dois gols na temporada. Números que reforçam sua presença no radar da comissão técnica paraguaia.