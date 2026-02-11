Com gols de Calleri e Lucas Moura, São Paulo derrota o Grêmio

O São Paulo ainda não sabe o que é perder dentro do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (11/2), o Tricolor Paulista bateu o Grêmio por 2 x 0, no Morumbis, pela terceira rodada da competição. Lucas Moura e Calleri fizeram os gols em mais uma boa atuação da equipe. Por outro lado, os gaúchos tiveram poucas oportunidades e jogaram todo o segundo tempo com um a menos.
Com o resultado, o São Paulo assume a liderança momentânea do Brasileirão, com sete pontos. O Tricolor fica no aguardo do duelo do Bragantino, contra o Corinthians, para saber se mantém a posição. Já o Imortal fica na 12ª posição, com três pontos somados.
Agora, as equipes focam no estadual. Sem a vaga garantida na próxima fase, o São Paulo encara a Ponte Preta, já rebaixada, em Campinas, no domingo (15/2). No mesmo dia, o Grêmio encara o Juventude, na Arena, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.
A partida começou mais calma, sem tanta criatividade pelos dois lados e sem tanto poder ofensivo. Aos poucos, o São Paulo começou a aparecer no campo de ataque. Enzo Díaz cruzou na área, Calleri ajeitou e Marcos Antônio finalizou para a defesa de Weverton. Depois, Danielzinho recebeu lançamento na área, dominou sem querer, mas conseguiu tirar o goleiro da jogada, que acabou cometendo o pênalti. Na cobrança, Lucas Moura não bateu tão bem, mas converteu.
Depois disso, o Tricolor dominou a partida. Calleri chegou a ampliar de primeira, mas o impedimento foi assinalado na jogada. Na sequência, Lucas cruzou rasteiro da direita, o atacante se antecipou à defesa e chutou para fora. Enzo Díaz também apareceu no ataque e fez metade do Morumbis gritar gol, quando mandou um chutaço na rede pelo lado de fora.
O Grêmio chegou a ter sua oportunidade, quando Tetê finalizou da entrada da área para fora. Porém, o São Paulo teve a grande chance de marcar mais um antes do intervalo. A defesa gremista saiu jogando errado, Calleri ficou com a bola e tocou para Luciano, que chutou para fora.
Logo no começo da segunda etapa, as coisas pioraram para o lado gaúcho. Wagner Leonardo fez falta em Calleri, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Tricolor aumentou ainda mais a pressão e conseguiu ampliar. Luciano recebeu no ataque e só rolou para Calleri completar para as redes.
Na sequência, os donos da casa tiveram a chance de fazer o terceiro. Enzo Díaz recebeu na área e Gustavo Martins derrubou o lateral adversário. Mais um pênalti, que Luciano cobrou e parou na defesa de Weverton. Entretanto, a cobrança desperdiçada não desacelerou o São Paulo, que seguia no ataque. Luciano cruzou na área, Marcos Antônio tentou de letra, a bola bateu na defesa e voltou para o meia, que cabeceou e Tapia, na frente do gol, chutou na trave.
O Tricolor Paulista seguia no ataque e, em chute de fora da área de Danielzinho, quase marcou o terceiro. Em um raro momento de criatividade, o Grêmio chegou ao ataque e obrigou Rafael a trabalhar. Enamorado recebeu na área e chutou para defesa do goleiro. Depois, a bola ficou com André, que chutou fraco para fora. Porém, as chances acabarem sendo isoladas. Os donos da casa controlaram o jogo e garantiram a vitória no Morumbis.
SÃO PAULO 2 x 0 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data e horário: 11/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público Total: 18.491 torcedores
Renda: R$ 863.361,00
Gols: Lucas Moura, 23’/1ºT (1-0); Calleri, 13’/2ºT (2-0)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Ferraresi, 25’/2ºT), Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Pedro Ferreira, 39’/2ºT), Danielzinho, Bobadilla (Pablo Maia, 31’/1ºT) e Lucas Moura (Tapia, 25’/2ºT); Luciano (Ferreira, 39’/2ºT) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
GRÊMIO:Weverton; Balbuena, João Pedro (André, 22’/2ºT), Wagner Leonardo e Marlon; Endenílson (Willian, 39’/1ºT), Noriega e Arthur; Tetê (Pavón, 22’/2ºT), Carlos Vinícius (Enamorado, 22’/2ºT) e Amuzu (Gustavo Martins, 6’/2ºT). Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Pablo Maia e Luciano (SPFC); Weverton, Wagner Leonardo e André (GRE)
Cartão Vermelho: Wagner Leonardo, 1’/2ºT (GRE)