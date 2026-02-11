Dudu marca nos acréscimos e Atlético evita derrota em casa para o Remo

Hulk marca o primeiro gol do Atlético Mineiro no empate diante do Remo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético Mineiro)

Em seus domínios, o Atlético parecia que iria conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chegou a ficar duas vezes em vantagem no placar, mas cedeu a virada e só arrancou o empate por 3 a 3 nos minutos finais. Hulk, Ruan e Dudu fizeram os gols dos anfitriões, e Vitor Bueno, Pikachu e Alef Manga anotaram para os paraenses na Arena MRV.

Com o resultado em Belo Horizonte, o Galo soma dois pontos e ocupa a 14ª colocação, mas pode entrar na zona do rebaixamento no decorrer da rodada. O Remo, uma posição atrás, também vive situação delicada na tabela.

Primeiro Tempo

Nos minutos iniciais o Atlético pressionou o adversário com três finalizações em direção ao gol. Alan Franco obrigou Marcelo Rangel a fazer defesaça. Apesar da posse, os anfitirões apresentaram dificuldades na criação das jogadas. Mas a insistência deu certo e, aos 22 minutos, em um belo passe de Victor Hugo, Hulk abriu o placar. A partir daí, o Galo adotou uma postura mais defensiva, deixando o Remo ter mais tranquilidade e levar perigo nas finalizações. Assim, os visitantes chegaram ao empate aos 42 minutos, com Vitor Bueno.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo, o Galo voltou a apresentar os mesmos problemas do primeiro tempo e só não sofreu a virada aos seis minutos porque a arbitragem apontou mão de João Pedro na origem da jogada que terminou no gol de Leonel Picco. Após o susto, o técnico Jorge Sampaoli trocou Preciado por Dudu, deixando a equipe mais ofensiva. A substituição deu certo, e o Atlético melhorou até que Ruan Tressoldi voltou a colocar os mineiros em vantagem, aos 25 minutos, de cabeça.

Após o gol, Sampaoli mexeu em três posições e não foi feliz. Afinal, viu a equipe passar a cometer muitos erros e sofrer pressão. Nos minutos finais, em apenas cinco minutos, o Galo sofreu dois gols. Mas quando o jogo dava indicativos de uma derrota do Atlético, a reação chegou em uma bela finalização de Dudu para selar o placar em 3 a 3 na Arena MRV.

Próximos passos de Atlético e Remo

O Atlético passa, portanto, a focar suas atenções no Campeonato Mineiro, quando visita o Itabirito no próximo sábado (14), pela última rodada da primeira fase. Segundo colocado do Grupo A, o Galo precisa vencer e torcer para que a URT empate ou perca para o Cruzeiro. Caso contrário, os comandados de Sampaoli poderão ficar fora da segunda fase do Estadual. O Remo, por outro lado,, terá pela frente o Castanhal, quinta-feira (12), pelo Campeonato Paraense. Em boa fase no Estadual, o time deverá ser formado por reservas.

ATLÉTICO 3×3 REMO

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Data e horário: 11/2/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Hulk, 22’/1ºT (1-0); Vitor Bueno, 42’/1ºT (1-1); Ruan Tressoldi, 25’/2ºT (2-1); Yago Pikachu, 42’/2ºT (2-2); Alef Manga, 47’/2ºT (2-3); Dudu, 54’/2ºT (3-3)

ATLÉTICO: Everson; Preciado (Dudu, 11’/2ºT), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Victor Hugo, Maycon, Alan Franco e Tomás Cuello (Gustavo Scarpa, 22/2ºT).; Hulk (Igor Gomes, 22/2ºT). e Reinier (Bernard, 18/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.

>REMO: Marcelo Rangel; Sávio (Léo Andrade, 22/2ºT)., Kayky Almeida, Marllon e João Lucas; Zé Ricardo, Leonel Picco (Zé Wellison, 26/2ºT)., Vitor Bueno (Yago Pikachu, 26/2ºT)., Patrick de Paula e Alef Manga; João Pedro Silva (Diego Hernadéz, 16’/2ºT). Técnico: Juan Carlos Osório.

>Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neusa Ines Black (SP) e Luis Carlos da França Costa (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: – (CAM); João Paulo e Kayky Almeida (REM)

Cartões Vermelhos: –