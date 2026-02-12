Allan impressiona e já vira opção no Corinthians para a próxima partida

O volante Allan deve ser a principal novidade do Corinthians para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quinta-feira (12/2), às 20h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta contratação do clube para a temporada, o meio-campista foi relacionado após receber sinal verde da comissão técnica e ficará como opção no banco de reservas, com chance de estrear ao longo da partida.

Por já estar em atividade antes de acertar com o Timão, Allan não precisou passar por um processo específico de recondicionamento físico. Afinal, o jogador vinha treinando normalmente no Flamengo e chegou a atuar em um jogo do Campeonato Carioca, o que facilitou sua rápida integração ao elenco alvinegro. No primeiro treino no CT Joaquim Grava, deixou boa impressão e rapidamente entrou nos planos de Dorival Júnior.

A chegada do volante foi bem recebida internamente. Desde a saída de Maycon, negociado com o Atlético-MG, o Corinthians buscava um jogador para o setor central com capacidade de marcação, boa circulação de bola e leitura de espaços. O cenário ganhou contornos ainda mais urgentes após a lesão de José Martínez, o que acelerou o movimento no mercado.

A ideia da comissão técnica é utilizar Allan prioritariamente como primeiro volante, responsável pela proteção à defesa e pela saída de bola. No entanto, o jogador também tem histórico atuando em funções mais avançadas no meio-campo. Assim, ele amplia as alternativas táticas da equipe ao longo da temporada.

O acordo entre Flamengo e Corinthians por Allan

Apesar de ter participado de 33 partidas em 2025 e feito parte das campanhas vitoriosas, Allan perdeu espaço no elenco rubro-negro. Assim, acabou sendo liberado para negociação. O acordo firmado entre Corinthians e Flamengo prevê empréstimo sem custos até o fim de 2026, com o Timão assumindo integralmente os salários do atleta. O contrato ainda estabelece uma opção de compra fixada em 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,29 milhões na cotação atual.