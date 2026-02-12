Maurício busca protagonismo no Palmeiras para ir à Copa do Mundo

Mauricio tenta se firmar no Palmeiras em meio à chance de disputar Copa - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Mauricio ganhou um fator extra para impulsionar sua trajetória no Palmeiras neste início de temporada. Na última quarta-feira (11/2), o meia teve o processo de naturalização para se tornar cidadão paraguaio aprovado pela Fifa. Assim, está liberado para ser convocado pela seleção do país visando a disputa da Copa do Mundo, marcada para junho.

A novidade chega em um momento estratégico da carreira do jogador. Com a saída de Raphael Veiga para o América, do México, Mauricio aparece como o principal candidato a ocupar a função de articulador do Verdão. Sem a concorrência direta do antigo camisa 23, o meia tem sido presença constante entre os titulares nas partidas mais relevantes do calendário alviverde.

O bom desempenho já se refletiu em jogos de peso. No clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, Mauricio marcou um dos gols da vitória por 3 a 1. Diante do Vitória, no primeiro compromisso do Palmeiras em casa no Brasileirão, voltou a balançar as redes. Já no Dérbi contra o Corinthians, no último fim de semana, foi dele a finalização que gerou o rebote aproveitado por Flaco López no gol palmeirense.

Ligação com o Paraguai

O diretor esportivo da seleção paraguaia, Justo Villar, detalhou como se deu o processo de naturalização do atleta. O nome de Mauricio passou a constar oficialmente no sistema da Fifa nesta quarta-feira, confirmando a mudança de nacionalidade.

O pedido teve como base a origem familiar do jogador. Seu pai, Carlos Alberto, nasceu no Paraguai, e Mauricio chegou a viver no país durante a adolescência. A possibilidade de defender a seleção já era considerada desde 2022, quando ainda atuava pelo Internacional.

"Mauricio iniciou o processo há cerca de seis ou sete meses e concluiu todas as etapas necessárias para a naturalização. Primeiro fez o processo para o pai e depois para si próprio. Foi uma decisão pessoal dele e, em determinado momento, nos pediu ajuda para que lhe fornecêssemos os contatos para que pudéssemos ajudá-lo com o processo", comentou Villar, em entrevista ao site Cardinal Deportivo, do Paraguai.

Naquele período, o meia já estava sendo acompanhado pelo então técnico da seleção paraguaia, Guillermo Barros Schelotto. Com toda a documentação regularizada, Mauricio passa a estar apto para convocações e entra na disputa por uma vaga no Mundial.

Maurício deve ganhar concorrência no Palmeiras

Apesar do bom momento, a titularidade não está completamente garantida para o restante do primeiro semestre. Afinal, o setor ofensivo do Palmeiras deve ganhar novas alternativas com a chegada de Jhon Arias e com o retorno de Paulinho, que se aproxima do início da transição física após cirurgia na canela. Com mais opções à disposição, Abel Ferreira pode alterar o desenho tático da equipe, cenário que exige manutenção de alto nível por parte de Mauricio, especialmente às vésperas da Copa do Mundo.

Nesta quinta-feira (12/2), o meia terá mais uma oportunidade de reforçar seu protagonismo. Afinal, o Palmeiras enfrenta o Internacional, fora de casa, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado com status de reforço importante em 2024, Mauricio ainda busca consolidar de vez o protagonismo esperado. Em 2025, aliás, mesmo alternando entre titularidade e banco de reservas, o jogador somou 53 partidas, com dez gols marcados e 11 assistências.