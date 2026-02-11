Citado no caso Epstein, presidente do comitê dos Jogos de Los Angeles seguirá no cargo

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 anunciou nesta quarta-feira (11/2) que seu presidente, Casey Wasserman, continuará no cargo, após uma investigação que o vinculou com a última onda de revelações sobre o abusador sexual Jeffrey Epstein.

Wasserman tem enfrentado crescentes pedidos de renúncia como diretor dos Jogos Olímpicos de 2028, após a divulgação, no mês passado, de e-mails de 2003 entre ele e a ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, em arquivos publicados do Departamento de Justiça dos EUA.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, o comitê executivo dos Jogos de Los Angeles afirmou que Wasserman, que não foi acusado de nenhum crime, permanecerá em seu cargo após uma análise jurídica de seus e-mails.

O conselho destacou "a forte liderança" que ele demonstrou nos últimos 10 anos e o apontou como a pessoa mais indicada para "garantir Jogos seguros e bem-sucedidos".

O comitê informou que contou com a ajuda de um consultor externo e que, após analisar as interações de Wasserman com Epstein e Maxwell, concluiu "que o relacionamento de Wasserman com Epstein e Maxwell não foi além do que já foi documentado publicamente".

O comunicado informa que a troca de e-mails entre Wasserman e Maxwell ocorreu depois que ele viajou para a África no avião de Epstein como parte de uma missão humanitária em 2003 organizada pela Fundação Clinton, do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

"Essa foi a única interação dele com Epstein. Pouco tempo depois, ele trocou os e-mails que se tornaram públicos com Maxwell", segundo o comunicado do comitê dos Jogos de Los Angeles.

Durante a semana, porém, Wasserman foi alvo de críticas por e-mails nos quais ele, estando casado, fantasiava sobre ver Maxwell em um "traje de couro justo".

A cantora e compositora Chappell Roan encerrou seu contrato com a Wasserman Management na segunda-feira. Através da agência, o executivo representa diversos artistas da música, incluindo Pharrell Williams e as bandas Coldplay e Imagine Dragons.

"Não se deve esperar que nenhum artista, agente ou funcionário defenda ou ignore ações que contradigam profundamente nossos valores morais", afirmou Roan.

Outros artistas menos conhecidos também deixaram a agência Wasserman nos últimos dias.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, outras estrelas da música estão considerando romper com a agência Wasserman, e alguns de seus funcionários estão pensando em comprá-la e mudar seu nome.