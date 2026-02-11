Brasília incomoda Minas, vence um set, mas perde na Superliga Feminina

O Minas tomou susto no primeiro set, se impôs, perdeu uma parcial, mas não deu chance ao Brasília em Belo Horizon - (crédito: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Não foi fácil, mas o Minas se recuperou a partir da terceira parcial e venceu o Brasília na noite desta quarta-feira (11/2), na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Após levar sustos no primeiro e no segundo set, o time comandado pela capitã Thaisa – que fez incríveis cinco aces na partida – venceu o jogo da 17ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei por 3 sets a 1 (25/23, 22/25, 25/18 e 25/12) e cola, mais uma vez, no líder Flamengo.

Com a vitória em quatro sets, o vice-líder Minas somou mais três pontos e chegou à marca de 44, dois a menos que o Flamengo, que também atuou em 17 partidas. Além disso, a equipe de Belo Horizonte abriu cinco tentos de vantagem em relação ao Osasco, terceiro colocado. Já o Brasília segue na 10ª colocação, com 13 pontos, dois tentos e dois jogos a mais que o Tijuca, primeiro time na zona de rebaixamento.

O técnico Lorenzo Pintus escalou o Minas Tênis Clube com Thaisa, Júlia Kudiess, Ana Rüdiger, Hilary Johnson, Maria Khaletskaya, Julia Nowicka e Nyeme. Já o Brasília de Spencer Lee entrou em quadra com Sarah, Lívia, Duda, Manu, Karen, Ana Paula e Vitória.

Logo no primeiro set, a sempre presente torcida da equipe de Belo Horizonte se assustou. O Brasília foi responsável por 9 dos 13 primeiros pontos da partida e abriu uma margem considerável. Com o placar de 11 a 5 para as rivais, o italiano Lorenzo Pintus usou o segundo tempo técnico disponível e demonstrou incômodo com o início aquém.

Porém, o Minas mostrou a força. Mesmo com placares adversos, como 16 a 9, a equipe se recuperou e protagonizou uma virada incrível logo na primeira parcial, sem deixar o Brasília crescer na partida. O rival vencia por 22 a 16 quando o time belo-horizontino protagonizou uma sequência incrível de oito pontos e foi para o set point. Após uma falha, o time conseguiu fechar com vitória: 25 a 23.

Já o segundo set começou com mais equílibrio, mas o Brasília conseguiu demonstrar força novamnente e ficou na ponta em boa parte da parcial. O Minas até tentou nova arrancada – cinco pontos seguidos que levou o placar desfavorável de 19 a 15 para 20 a 19 -, no entanto, desta vez, a equipe do Distrito Federal não deixou o rival ganhar confiança, marcou quatro vezes seguidas e empatou a partida: 25 a 22.

Embora assustado com o “calor” dado pelo rival e a vitória no set anterior, o Minas se impôs de uma forma que só ficou atrás no placar no primeiro ponto da parcial. Depois disso, o time acelerou, teve até sete pontos de vantagem em algumas ocasiões – 13 a 6, 15 a 8, 16 a 9, e 17 a 10 – e conseguiu adminstrar a vantagem até o final, tanto que venceu com facilidade que parecia inimaginável nos sets anteriores: 25 a 18.

Já o último set foi completamente diferente do restante da partida. Com o placar favorável de 11 a 7, o Minas emplacou seis pontos seguidos e abriu dez de vantagem. Com a força da torcida e a margem tranquila, as donas da casa só tiveram o trabalho de administrar a partida até o fim: 25 a 12.