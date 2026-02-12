Corinthians, eficaz na etapa final, vence a primeira no Brasileiro

O Corinthians levou a melhor diante do Bragantino na noite desta quinta-feira, 12/2, pela terceira rodada do Brasileirão. Com autoridade, fez 2 a 0 no time que vinha de duas vitórias e entrou na rodada na liderança. Os gols neste duelo na Neo Química Arena foram no segundo tempo, de Gabriel Paulista e Matheus Bidu. O goleiro Hugo Souza também mandou bem. Afinal, realizou boas defesas no primeiro tempo, segurando o placar em branco, e na etapa final, quando o time já vencia por 2 a 0, defendeu uma penalidade de Pitta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Corinthians, que vinha de derrota na estreia, vence a primeira e vai aos três pontos. Vale citar que o time ainda tem um jogo a menos. Já o Bragantino parou nos seus pontos e cai na tabela de classificação. Vale citar que o público foi bem inferior ao que normalmente ocorre nos jogos na Neo Química: 26.985.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Etapa inicial sem gol
O primeiro tempo foi intenso na marcação, mas com poucas chances de gol. O Bragantino teve uma ótima oportunidade em chute de Lucas Barbosa, defendido com segurança por Hugo Souza.Aliás, o arqueiro sempre que acionado, se posicionou bem e fez outras duas boas defesas. Já o Corinthians dependia demais do bom desempenho de Yuri Alberto. O goleador caiu pelos flancos em lances individuais. Mas sempre pecando na hora do arremate. Após a parada técnica, o jogo seguiu truncado, com as defesas ganhando dos ataques, muitas faltas, cinco cartões amarelos. E um lance de perigo em chute de Yuri Alberto para defesa de Cleiton.
Corinthians manda no segundo tempo
Logo no primeiro minuto, o Corinthians abriu o placar. Garro cobrou escanteio pela direita e Gabriel Paulista, repetindo o que fez na final da Supercopa contra o Flamengo, cabeceou certeiro para fazer 1 a 0. O Corinthians aproveitou o momento e seguiu no ataque, perdendo pelo menos duas boas chances. Mas, aos 13, o Bragantino teve grande oportunidade para empatar. Afinal, após chute de Pitta, a bola bateu no braço de Gustavo Henrique. O árbitro marcou um pênalti muito contestado (pela proximidade do braço como parte do corpo do zagueiro). Mas Pitta cobriu e Hugo Souza defendeu. Foi o nono pênalti que o terceiro goleiro da Seleção Brasileira defendeu desde que chegou ao Corinthians.
Isso animou a Fiel, que aumentou o apoio, manteve o time no ataque. E vibrou muito quando, aos 29 minutos, após chute de Yuri Alberto e defesa parcial de Cleiton. Matheus Bidu apareceu para pegar a sobra e mandar para a rede. Assim, ampliou o placar. Na reta final, destaque para a estreia no Corinthians do ex-Flamengo Allan. O apoiador entrou aos 23 da etapa final, teve atuação discreta e levou um cartão amarelo.
CORINTHIANS 2X0 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data: 12/2/2026
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 26.985
Renda: R$ 1.571.151,00
Gols: GabrielPaulista, 1’/2ºT (1-0); Matheus Bidu, 29’/2ºT (2-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira (Allan, 23’/2ºT), Garro (Vitinho, 41’/2ºT) e Carrillo (Charles, 23’/2ºT); Memphis Depay (Kayke, 40’/2ºT) e Yuri Alberto (Gui Negão, 45’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Fabinho (Sosa, 38’/2ºT), Gabriel (Eric Ramírez, 14’/2ºT)e Gustavinho (Herrera, 21’/2ºT); Lucas Barbosa, Pitta (Fernando, 38’/2ºT) e Henry Mosquera (Vinicinho, 38’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Raniele, Allan (COR); Lucas Barbosa, Gabriel, Cleiton, Juninho Capixaba (BGT)
Saiba Mais
- Esportes Viveros marca nos acréscimos, e Athletico vence o Santos pelo Brasileirão
- Esportes Lucho Acosta decide com pintura, Fluminense bate o Botafogo e assume a vice-liderança
- Esportes Brasil volta à raia no SailGP com etapa da Nova Zelândia
- Esportes São Paulo avança por Cauly e encaminha empréstimo junto ao Bahia
- Esportes Corinthians decide pela saída de José Martínez e negocia rescisão
- Esportes Flamengo acerta empréstimo de jovem do River Plate