Lula comemora ouro brasileiro nas Olimpíadas de Inverno: "Amplia horizonte"

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi às redes sociais para celebrar a medalha de ouro conquistada pelo esquiador brasileiro-norueguês Lucas Pinheiro Braathen. Na manhã deste sábado (14/2), o atleta nascido em Oslo, mas filho de brasileira, levou a primeira medalha da história do país em qualquer edição de Olimpíadas de Inverno. Com tempo de 2min 25s, subiu ao posto mais alto do pódio em Milão-Cortina, na Itália.

Lula parabenizou o atleta e atrelou a conquista ao "reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões". Além disso, classificou o esporte brasileiro como "sem limites".

"Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026", escreveu o presidente.

Ligação com o Brasil e conquista inédita para o país

Por mais que tenha nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas Pinheiro Braathen é filho de brasileira. Depois do divórcio dos pais, viveu por alguns anos em São Paulo. Lá, teve contato com o futebol. Anos depois, voltou para a Noruega, onde começou a trajetória no esqui. A carreira começou aos nove anos de idade. Aos 14 anos, já integrava a equipe norueguesa de desenvolvimento da modalidade. Aos 16 tornou-se atleta federado pela Noruega junto à Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS).

Consolidado como um dos principais atletas do esqui mundial, surpreendeu ao anunciar a aposentadoria aos 23 anos, por um desentendimento com a federação norueguesa. Às vésperas da edição da vez dos Jogos de Inverno, aceitou convite para defender a federação do Brasil. Neste sábado, registrou tempo de 2min25s e conquistou a primeira medalha da história do país no torneio. Nos Jogos de Milão-Cortina 2026, foi ouro no slalom gigante.