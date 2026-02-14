É ouro: Lucas Pinheiro conquista 1ª medalha brasileira nos Jogos de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen provou que as mudanças de direção no gelo não são as únicas bem calculadas por ele na trajetória de sucesso no esqui. A decisão por fazer um slalom para longe da Federação Norueguesa de Esqui com direção à representação do Brasil deu resultado. Na manhã deste sábado (14/2), o brasilo-norueguês marcou 2min 25s e conquistou a medalha de ouro, a primeira de qualquer cor para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, na Itália. A conquista também marca a primeira vez da América do Sul no pódio.

Do início ao fim da prova, Lucas mostrava ao torcedor brasileiro que uma conquista inédita seria possível. Seguro, marcou tempos expressivos nas duas descidas. Na primeira, registrou 1min13s92 e assumiu a ponta. Como um dos últimos a descer, foi, naturalmente, ultrapassado pelos rivais durante o curso, principalmente na transição para as segundas rodadas de descidas.

A batida de tempo vencedora por parte do naturalizado brasileiro chegou a ser ameaçada. Rivais europeus registraram performances levemente inferiores. Amigo íntimo de Lucas, o americano-norueguês Atle Lie McGrath marcou 2min 26s82. Em seguida, o suíço Thomas Tumler assumiu a liderança, com 2min 26s43. Outro suíço, Marco Odermatt, diminuiu mais a nota de recorte. Ultrapassou a linha de chegada com 2min 25s58.



Lucas, então, fez valer a capacidade técnica e a experiência adquirida na já longeva trajetória. Com traçado quase impecável, utilizou até mesmo a mão esquerda em uma das curvas para se segurar e fechar a participação no slalom gigante com vitória por 82 milésimos a menos em relação ao tempo do adversário anterior.

Emocionado, foi ao chão assim que cruzou a linha de chegada. Afinal, havia colocado o Brasil apenas como o nono país a vencer uma medalha de ouro na prova em questão, uma das cinco modalidades do esqui alpino. A conquista também foi a primeira da carreira de Pinheiro, que havia competido em nome da Noruega nos Jogos de Pequim-2022, mas sem coroações. Logo após sair da pista, conversou com os familiares, emocionados, por vídeo em um telão.

"Meu coração está a mil de emoção. Que coisa mais linda. Venho a semana toda ensaiando o hino do Brasil com ele. Disse que era só o que faltava para ele vencer esse ouro. Ontem, ele estava cantando para mim, e não é que aprendeu o hino todinho? Contei toda a história da independência do Brasil a ele", contou a namorada de Lucas, Isadora Cruz, em entrevista à CazéTV.

"Acho que é muito bonito esse interesse que ele tem, esse amor que ele tem pelo país, pela nossa cultura. Ele merece todo esse amor e esse carinho que ele tem recebido do público, pois ele é esse ser de luz, essa pessoa do bem. É por isso que eu sinto que hoje, assim como em outras vezes, ele atingiu a velocidade da luz. Quando você se torna luz, você consegue atravessar o tempo e o espaço. Sinto que ele merece, e estou muito feliz por ele. Estou muito feliz e muito emocionada com a trajetória linda que ele está escrevendo", completou Isadora.







