Saiba quanto Lucas Braathen vai receber pelo ouro nos Jogos de Inverno

Valores das bonificações foram definidos pelo COB em 2023, com um aumento de 40% em relação ao último ciclo olímpico

O atleta integra a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) desde 2024 - (crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP)
O atleta integra a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) desde 2024 - (crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP)

O esquiador brasilo-norueguês Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste sábado (14/2) a medalha de ouro na prova de slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, em Bormio, na Itália ao marcar 2min 25s na disputa. Além de entrar para a história ao conquistar a primeira medalha do Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas também garantiu uma premiação de R$ 350 mil, paga pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Os valores das bonificações foram definidos pelo COB em 2023, com um aumento de 40% em relação ao último ciclo olímpico. Segundo o comitê, "o Programa Medalha divide os atletas em três grupos: provas individuais (um atleta), provas em grupo (dois a seis atletas) e provas coletiva (sete ou mais atletas). Assim, cada um deles tem um valor específico de premiação". Para disputas individuais, a medalha de ouro rende R$ 350 mil, a prata R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil.

Nascido em Oslo, na Noruega, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. O atleta integra a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) desde 2024. Seu primeiro pódio com a bandeira verde e amarela aconteceu no slalom gigante de Beaver Creek, nos Estados Unidos. Em 2025, ele já havia conquistado outro marco histórico: a primeira medalha de ouro do Brasil em uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o atleta. "Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. O resultado inédito mostra que o esporte brasileiro não tem limites. É o reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões", afirmou o chefe do executivo.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 14/02/2026 12:20 / atualizado em 14/02/2026 12:21
