Barboza explode após 5ª derrota e exige reação no Botafogo: "Do dono ao roupeiro"

O clima pesou no Botafogo após a eliminação no Campeonato Carioca neste domingo (15/2). O zagueiro Alexander Barboza não escondeu a indignação com a derrota por 2 x 1 para o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. O revés marcou a quinta derrota consecutiva do Glorioso na temporada e gerou um desabafo contundente do atleta ainda na saída do gramado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Barboza cobrou responsabilidade coletiva para reverter a crise imediata. Segundo ele, o esforço precisa vir de todas as esferas do clube, sem exceções. O defensor ressaltou que a grandeza da instituição não permite uma sequência tão negativa de resultados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estou triste, são cinco jogos sem conseguir ganhar… Precisamos cada um, não só os jogadores, desde o dono do clube ao roupeiro, dar um pouco mais para sair desse momento ruim que estamos vivendo".

Elenco curto e "meninos" no banco

Sobretudo, o jogador analisou o desempenho em campo e apontou problemas estruturais do elenco atual. Para ele, o placar não refletiu a produção do time, que chegou a dominar o rival em parte do segundo tempo. Contudo, Barboza lamentou a ausência de peças experientes para sustentar o jogo.

O zagueiro destacou que o banco de reservas estava composto majoritariamente por garotos da base devido às lesões. Ele citou nominalmente o caso de Arthur Novaes, que foi obrigado a entrar em uma fogueira em seu segundo jogo profissional.

"Não é normal. Não merecemos passar por isso. Somos nós que dentro de campo estamos colocando a cara", desabafou.

Foco na Libertadores e Taça Rio

Agora, o Botafogo precisa juntar os cacos rapidamente. Com a derrota e a eliminação, o time disputará a semifinal da Taça Rio contra o Boavista, em jogos de ida e volta. Entretanto, a prioridade máxima é a sobrevivência continental. O Glorioso encara o Nacional Potosí, na altitude, já nesta quarta-feira. O duelo é decisivo e vale pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.