Às vésperas de voltar a jogar, Neymar brinca sobre Carnaval

O camisa 10 do Santos, Neymar, durante treinamento pela equipe - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC.)

Prestes a reencontrar o torcedor do Santos em campo, Neymar mostrou que também está atento ao calendário fora das quatro linhas. Na tarde desse sábado (14/2), o camisa 10 publicou vídeos nas redes sociais em que aparece dançando dentro do carro ao som de música de Carnaval - e entrou na brincadeira sobre a própria fama.

"Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!", escreveu o atacante em uma sequência de stories publicada no Instagram.

A publicação acontece na véspera do confronto com o Velo Clube, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo é decisivo para o Santos, que ainda busca confirmar vaga nas quartas de final do estadual.

Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, Neymar deve voltar a atuar após perder dez partidas na temporada. O atacante já vinha treinando com o elenco havia mais de uma semana e a tendência é que ganhe minutos na partida.

Com o calendário prevendo possível folga do elenco na segunda-feira, o camisa 10 pode, enfim, dividir as atenções entre o retorno aos gramados e a tradicional festa brasileira.