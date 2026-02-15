Rayssa Leal abre temporada 2026 com título na SLK de Sydney

Neste sábado (14/2), Rayssa terminou a disputa com 30,1 pontos, superando adversárias de peso como a japonesa Liz Akama (29,2) e a australiana Chloe Covell (24,7). - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A skatista brasileira Rayssa Leal, de 18 anos, começou 2026 em grande estilo ao conquistar neste sábado (14/2) o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding (SLS), competição considerada uma das mais importantes do skate street profissional.

Em uma final marcada por superação e técnica apurada, Rayssa terminou a disputa com 30,1 pontos, superando adversárias de peso como a japonesa Liz Akama (29,2) e a australiana Chloe Covell (24,7).

A maranhense enfrentou um início complicado na decisão, com notas baixas nas duas primeiras voltas (5,8 e 3,8). Ela, no entanto, reagiu com manobras de alto nível, incluindo um kickflip frontside boardslide avaliado em 8,4, que a colocou definitivamente na liderança da final.

Liz Akama, vice-campeã em Paris-2024, garantiu o segundo lugar com sequência de manobras consistentes.

A competição também teve momentos intensos fora das notas. A australiana Chloe Covell, que chegou a liderar durante a final, viveu altos e baixos na sua performance, emocionando o público. Covell recebeu apoio de Leal após falhas na pista, em um gesto que evidenciou o respeito entre as competidoras.

A etapa de Sydney foi a primeira das sete programadas na temporada 2026 da SLS, que segue agora para Los Angeles em abril, com outras etapas ao longo do ano, incluindo duas no Brasil em agosto e dezembro.