Flamengo: Filipe Luís elogia Paquetá e revela desconforto de Pedro

O técnico Filipe Luís falou sobre a classificação do Flamengo à semifinal do Carioca, neste domingo (15/2), após a vitória por 2 x 1 sobre o Botafogo. Ele salientou a participação de Lucas Paquetá, autor de um dos gols, além de revelar um problema físico em Pedro. Assim, Filipinho também projetou a final da Recopa contra o Lanús (ARG), na quinta (19/2), rechaçando a alcunha de "guerra".

Perguntado sobre a importância do gol de Paquetá para a moral do jogador, Filipe optou por não individualizar o tento. Afinal, o gol foi para o Flamengo.

"O gol é importante para a equipe. O Paquetá, ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. O Paquetá hoje fez um grande jogo, um jogo sólido. Foi premiado com um gol, depois até no final do jogo teve quase outra chance para poder finalizar. Então, mas principalmente o trabalho que ele fez, eu sempre fico com o trabalho defensivo, muito concentrado e muito feliz pela atuação dele", afirmou.

Pedro com problema físico

Em um dos momentos em que iria realizar substituições, Filipe Luís chamara Pedro para a beira do campo. No entanto, voltou atrás e optou por não colocá-lo a campo. Assim, ele explicou o motivo de tal escolha.

"O Pedro relatou que está com dor, uma dor no adutor e falou que, se entrasse, poderia forçar e ele estava sentindo que poderia arrebentar. Deixou a decisão para a gente e eu não quis arriscar. É simples", disse.

Lanús (ARG) x Flamengo: quinta-feira é guerra?

Por fim, o comandante comentou sobre um grito da torcida ao apito final. Afinal, os rubro-negros presentes no Niltão comemoraram a vitória contra o Botafogo falando que "quinta-feira é guerra", referindo-se ao duelo contra o Lanús, pela Recopa.

"Bom, eu não acredito nunca que o futebol é guerra. O futebol tem que ser jogado com uma bola dentro do campo e ser melhor com o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Sabemos que nunca é fácil jogar na Argentina, jogar contra times que disputam Libertadores e sabemos que não vai ser fácil. Então era importante essa vitória para poder chegar com confiança nessa final", enfatizou.