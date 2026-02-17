Neto condena atitudes de Ancelotti: "Já acha que é brasileiro"

As atitudes e decisões recentes de Carlo Ancelotti como participar de propagandas e conhecer o Carnaval no Brasil não agradaram recentemente alguns instegrantes da mídia. Afinal, após declaração contrária de Juca Kfouri, o apresentador também condenou o atual técnico da Seleção Brasileira durante participação na "Rádio Bandeirantes". O ex-jogador Neto também considera que se Neymar apresentar boa condição física, o comandante italiano deveria convocá-lo para a Copa do Mundo em junho.

"Treinador que só quer festa, só quer balada, Carnaval, só quer ganhar dinheiro com propaganda. Chegou ontem aqui no Brasil e já tá achando que é brasileiro, propaganda para tudo quanto é lugar. Cara que ganhou tudo no Real Madrid, um dos maiores vencedores do mundo, botou filho dele para treinar o Botafogo, que já caiu, foi para Salvador, Rio de Janeiro", reclamou o apresentador.

"Será que se o Neymar fizer uma propaganda com a Brahma antes da Copa do Mundo você e a CBF levam ele, Ancelotti? É inacreditável, os caras vêm aqui e deitam de braçada, irmão. Se o Neymar estiver 50% e bem ‘muscularmente’, ele tem que ir para a Copa. Não precisa ter pulmão, ele é melhor que todos os caras, melhor que o Vinicius Jr. Nenhum outro atacante é melhor que ele", acrescentou o ex-jogador.

Neto vira assunto em outra emissora

Na temporada passada, o apresentador corria sérios riscos de ter que cumprir promessa que envolvia Ferreirinha, atacante do São Paulo. Isso porque o jogador anotou um dos gols de sua equipe no empate em 2 a 2 com o Flamengo. Dessa maneira, ele alcançou seu oitavo gol na temporada e restavam apenas dois para o apresentador do programa "Os Donos da Bola" de São Paulo, da Band, ter que pagar a prenda. No entanto, Ferreirinha não marcou mais gols até o fim da temporada.

Assim, um antigo companheiro de profissão de Neto relembrou a promessa feita. Durante participação em atração no SporTV, Paulo Nunes, em tom de descontração, recordou que havia um desafio em curso com o jogador do São Paulo.

"Tem um amigo meu que vai ter que usar sunga, hein?", destacou o atual comentarista da Globo e do SporTV.



A promessa do apresentador ocorreu no dia 10 abril de 2025 em uma edição do programa "Os Donos da Bola". Na ocasião, Ferreirinha ainda não havia marcado nem sequer um gol pelo São Paulo no ano. Portanto, em forma de crítica e por desacreditar na competência ofensiva do camisa 11 do São Paulo, o comunicador assegurou que participaria da atração de sunga se o jogador marcasse dez gols no ano.