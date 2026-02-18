Gama aposta em currículos pesados na estreia contra o Monte Roraima

Há 20 anos, a Quarta-Feira de Cinzas em uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal era marcada pela conquista inédita da Mocidade do Gama no desfile das escolas de samba de 2005. A extensão do carnaval terá outro motivo, hoje, às 20h. Atual campeão candango, o Gama colocará o time na passarela do Bezerrão na estreia na Copa do Brasil contra o debutante Monte Roraima, um dos 17 marinheiros de primeira viagem nesta edição do torneio. O enredo está escolhido para levantar a plateia: "Chega de saudade".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O clube mais popular da cidade não disputava o mata-mata nacional desde 2021. Foram quatro anos de espera. Uma expectativa traduzida na procura por ingressos. Segundo o presidente Wendell Lopes, foram comercializados cinco mil bilhetes até a tarde de ontem. A projeção é de um público de 16.400, a carga máxima disponibilizada aos foliões alviverdes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O torcedor do Gama gosta de comprar no dia do jogo. Eu acho que vai ser o melhor público da primeira fase da Copa do Brasil", espera o dirigente do clube. O Candangão é um bom indicativo. A média do líder isolado é de 7.466 pagantes em três partidas como mandante.

A primeira fase paga R$ 400 mil ao classificado. Empate no tempo regulamentar leva a decisão para as cobranças de pênalti. Cada clube recebe R$ 400 mil pela participação nessa fase. O remanescente ganhará mais R$ 430 mil. O Gama espera conquistar a vaga e a verba no grito da torcida e na voz da experiência à beira do campo e dentro das quatro linhas.

Invicto no cargo, o técnico Luiz Carlos Souza volta a disputar a Copa do Brasil depois de acumular experiências com o Brasília no torneio. O elenco dele conta com dois campeões da Copa do Brasil. O atacante Luan foi campeão com o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari em 2012. Henrique Almeida contribuiu com Renato Gaúcho no título do Grêmio em 2016.

"Tenho sorte de contar com jogadores experientes, campeões da Copa do Brasil que são importantes dentro de campo e muito importantes fora de campo também. Eles (Luan e Henrique Almeida) estão exercendo esse papel de passar como o grupo deve se comportar em competições de mata-mata que exigem um pouco mais de atenção por não ter volta. Eles ajudam com toda a capacidade não somente dentro de campo, mas naquilo que deve ser feito na hora de cortar o caminho para chegar às vitórias", diz o técnico do Gama em entrevista ao Correio.

Leia também: Estaduais deveriam adotar modelo da Copa do Brasil para times da Série A

O trabalho de Luiz Carlos Souza no Gama é irretocável. O treinador assumiu o cargo na última rodada da primeira fase do Candangão do ano passado. Desde então, contabiliza 11 jogos com sete vitórias e quatro empates. "A expectativa é alta. A torcida está esperando muita coisa da gente e nós também. Disputei a Copa do Brasil outras duas vezes com o Brasília. Peguei o Sport em uma (2014) e o Náutico na outra (2015) e não consegui passar. Espero ter uma melhor sorte dessa vez para avançar uma duas ou três fases. É importante para a visibilidade do clube e de todo mundo", avalia o comandante alviverde.

Do ponto de vista técnico e tático, Luiz Carlos Souza não espera facilidade. "Assisti aos quatro jogos deles no Campeonato de Roraima. Bom time, muito bem treinado, vai dar muito trabalho na nossa casa. Estudei muito o time deles e acha que vai ser muito difícil. Conheço os profissionais que estão lá. O Gauchinho, o Dedê e o Rafinha trabalharam no futebol de Brasília. Eles também me conhecem", pondera.

"Tenho sorte de contar com jogadores experientes, campeões da Copa do Brasil. Eles (Luan e Henrique Almeida) estão exercendo esse papel de passar como o grupo deve se comportar em competições de mata-mata que exigem um pouco mais de atenção por não ter volta. Eles ajudam naquilo que deve ser feito na hora de cortar o caminho para chegar às vitórias" Luiz Carlos Souza, técnico do Gama

Um dos trunfos do Gama no setor ofensivo é o centroavante Feilipe Clemente, autor de sete gols nesta temporada. "A gente vem numa sequência muito boa, invicto no Candangão, só que a gente sabe que a Copa do Brasil é totalmente diferente. Nosso analista estudo o Monte Roraima, mas a gente sabe que tudo pode mudar durante o jogo. Estou muito confiante de que faremos o máximo para conseguir essa vitória com a nossa torcida", disse o jogador em entrevista ao Correio.

Felipe Clemente brilhou no ano passado ao marcar duas vezes na classificação do Ceilândia contra o tradicional Coritiba no Abadião. Um deles de bicicleta. "Tive uma experiência incrível. Estou trabalhando muito com os companheiros. O que importa é ganhar e passar de fase. Se Deus abençoar mais uma vez, sobrar uma bola e eu fizer um gol ficarei muito feliz. O importante é a vitória, avançar de fase, independentmente de quem marque o gol", afirmou o atacante.

Adversário

Invicto na temporada com três vitórias e um empate no Estadual, o Monte Roraima desembarcou ontem pela manhã em Brasília e treinou na cidade. O técnico Paulo Junges falou ao portal ge sobre a expectativa para enfrentar o Gama. "Será um jogo muito difícil. O Gama vive um bom momento, lidera o Campeonato Candango, assim como o Monte lidera o Campeonato Roraimense. Sabemos a pressão que vamos encontrar, mas também a estratégia que temos que adotar para enfrentar tudo isso", banca o treinador.

Fundado em 2023, o Monte Roraima é a primeira Sociedade Anônima do Futebol do estado natal do presidente da CBF, Samir Xaud. O nome escolhido para o time é uma referência à montanha de 2.810m situada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, a cerca de 220 km da capital Boa Vista.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Primeira fase (jogo único)

Regulamento: empate leva decisão para os pênaltis

Horário: 20h

Estádio: Bezerrão, no Gama

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Ingressos (meia): Sul, leste e norte (R$ 35); Oeste (R$ 45); Hospitality (R$ 85)

Transmissão: FFDFTV (YouTube)

GAMA

Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Wellington e Lucas Piauí; Lúcio, Russo, Renato e David; Ramon e Felipe Clemente.

Técnico: Luiz Carlos Carioca

MONTE RORAIMA

Luiz Henrique; Romailson, Felipe, Camilo e Jonathan; Kayo Vieira, Marquinhos e Felipe Brisola; Luis Gustavo, Eydison e Romarinho.

Técnico: Paulo Junges