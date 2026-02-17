Vini Jr. denuncia racismo após marcar contra o Benfica

Vini Jr. foi o melhor em campo na partida de ida do confronto entre Benfica e Real Madrid, no Estádio da Luz, pela repescagem da Champions, e abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo com um golaço. O atacante recebeu pela esquerda, cortou a marcação e, já na entrada da área, chutou colocado no ângulo de Trubin.
Em seguida, correu até a bandeirinha de escanteio para fazer uma dancinha e comemorar o gol. Nesse momento, a torcida organizada do Benfica, localizada atrás de um dos gols, começou a vaiar o brasileiro. Vini acabou recebendo cartão amarelo e reclamou, afirmando que estava apenas comemorando ao seu jeito. Além disso, alguns jogadores do Benfica também protestaram contra a celebração, o que aumentou a tensão em campo, quase um confusão generalizada.
O argentino Prestianni era o benfiquista mais exaltado. Em determinado momento, colocou a camisa sobre o rosto e discutiu com Vini. Logo depois, o brasileiro correu até o árbitro e relatou que teria sido chamado de "macaco". Diante da denúncia, o árbitro acionou o protocolo contra racismo, e a partida ficou paralisada por cerca de seis minutos.
Vini vaiado cada vez que tocava na bola
Entretanto, como Prestiani estava com a camisa cobrindo a boca no momento da suposta injúria, não foi possível confirmar o que ele disse. Assim, após a checagem que foi possível, o jogo foi retomado. Vale citar que a torcida benfiquista vaiou muito o jogador e seguiu com as vaias até o fim do jogo, sempre que ele pegava na bola, mas sem comportamento racista. Vini Jr. seguiu muito bem, marcando mais um gol.
Curiosamente, ele também foi o personagem da expulsão de Mourinho, na reta final da partida O brasileiro cometeu uma falta, e Mourinho reclamou, pois queria um segundo cartão amarelo para Vini. Pela reclamação veemente, o técnicodo Benfica acabou recebendo o vermelho.
A partida entre Benfica e Real Madrid é válida pelo jogo de ida da repescagem, fase que define os classificados para as oitavas de final da competição. O confronto de volta ocorrerá na quinta-feira, 25/2, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília).
Como é o protocolo
Pela regra, o protocolo tem três passos funciona da seguinte maneira:
O árbitro deve parar e pedir um anúncio (ao sistema de som e/ou telão) exigindo o fim do comportamento racista;
Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente, com a saída dos times de campo e um novo anúncio de advertência;
Finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida, com derrota do time associado aos atos racistas.
