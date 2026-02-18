Flamengo desembarca na Argentina com retornos e baixas para a Recopa

A delegação do Flamengo já está em solo argentino para o primeiro grande desafio internacional da temporada. O atual campeão da Libertadores desembarcou em Buenos Aires na noite desta terça-feira (17), por volta das 19h, para iniciar a disputa do título da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. O confronto de ida acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, casa do atual ganhador da Copa Sul-Americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao chegar no hotel onde a equipe ficará concentrada, o clima foi de tranquilidade e foco total. Um grupo de aproximadamente dez torcedores rubro-negros aguardava a chegada do ônibus para apoiar os atletas. No entanto, demonstrando a seriedade do momento, a delegação seguiu direto para o interior do estabelecimento e ninguém parou para fotos ou autógrafos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Agora, o técnico Filipe Luís terá apenas mais uma atividade para ajustar os últimos detalhes da equipe. O elenco encerra a preparação na tarde desta quarta-feira, em um treinamento no CT do Boca Juniors.

Lista de desfalques do Flamengo preocupa

O Flamengo viajou com 24 jogadores, mas a lista de ausências chama a atenção. O treinador não poderá contar com peças importantes para a montagem do time. O volante Jorginho, como já era esperado pelo departamento médico, não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa esquerda e permaneceu no Rio de Janeiro.

Leia também: Alcaraz larga com triunfo no ATP de Doha e se mantém imbatível no ano

Além dele, o atacante Plata está fora por questões disciplinares da Conmebol. O jogador cumpre o segundo jogo de suspensão devido à expulsão contra o Racing, ainda no ano passado. Outro nome fora de combate é Saúl, que segue em processo de recuperação após cirurgia no tornozelo esquerdo.

Por fim, há a situação de Wallace Yan. O jovem atacante de 21 anos não viajou por dores musculares, mas seu futuro também parece estar longe da Gávea. A negociação para sua transferência ao Bragantino caminha para um acordo definitivo.

Pedro e Varela reforçam o time

Apesar das baixas, Filipe Luís recebeu ótimas notícias do departamento médico. O artilheiro Pedro e o lateral Varela estão recuperados e viajaram com o grupo. O atacante, que não jogou contra o Botafogo por um incômodo muscular, realizou exames que não detectaram lesão.

Já o lateral uruguaio superou um problema no tornozelo direito e volta a ser opção. Ambos disputam vagas no time titular e devem ser peças fundamentais na busca por um bom resultado fora de casa.