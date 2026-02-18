Caso Vini Jr: Apoio a Prestianni provoca "massacre" ao Benfica nas redes

O Benfica decidiu sustentar publicamente Gianluca Prestianni após a denúncia de racismo feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0, no Estádio da Luz. Com a postura institucional em apoio ao meio-campista e de questionamentos à acusação, o clube se tornou alvo de ataques e críticas severas nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O episódio ocorreu logo após o gol que definiu o confronto, aos 50 minutos, enquanto Vinicius celebrava seu tento. Durante a comemoração, o brasileiro discutiu com Prestianni e procurou o árbitro François Letexier para relatar ofensas racistas por parte do meio-campista. A arbitragem, então, interrompeu o jogo para cumprir o protocolo antirracista.

Outros jogadores, como é o caso de Mbappé, também ouviram os xingamentos e corroboraram com a versão do camisa 7 merengue. Inclusive, Prestianni chegou a mencionar "ameaças" de atletas em seu comunicado oficial nas redes — em que nega a acusação de racismo.

Benfica no alvo

A manifestação individual do meia ganhou mais impacto após o compartilhamento, em tom de apoio, nos perfis do clube. No X, por exemplo, a equipe portuguesa acumulou mais de 23 mil interações ao endossar a versão do jogador argentino, junto a um vídeo do suposto momento.

"Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram", escreveu o clube. A repercussão negativa incluiu críticas de torcedores europeus e sul-americanos, que ainda cobraram providências internas.

Esse é um dos videos mais vergonhosos que eu já vi um clube oficial postar. Eu não consigo acreditar. https://t.co/HqsLEyZQPR February 18, 2026





Vindo da página oficial de um clube é muito muito grave!@UEFA your silence... shameful https://t.co/75GKnA8sw4 — Tigas ???????? (@PTSkyRider) February 18, 2026



Já no Instagram, o Benfica reforçou o apoio com a frase: "Juntos, ao teu lado". A publicação, bem como a postagem do X, também concentrou manifestações contrárias ao posicionamento institucional.

Posicionamento de Vini Jr.

Vinicius se manifestou durante o jogo e ainda na noite da partida, mencionando, inclusive, o duelo de volta: "Bernabéu, nos vemos lá". O confronto decisivo está marcado para o dia 25 de fevereiro, na Espanha.

Antes de vislumbrar os últimos 90 minutos diante do Benfica, o atacante se manifestou duramente sobre o novo episódio de racismo. Bem como nos casos anteriores, o brasileiro lamentou a falta de punição efetiva para casos graves e cobrou mudanças sólidas na luta contra o racismo no esporte.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. […] Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu", dizia um trecho.