Vini Júnior critica arbitragem em Lisboa; Mbappe reage e defende companheiro

O jogador brasileiro do Real Madrid, Vinicius Junior, após denunciar o atleta argentino do Benfica, Gianluca Prestianni, de racismo. Ele é acompanhado pelo meio-campista francês da equipe madrilenha, Aurélin Tchouameni, e pelo técnico do time, o espanhol Álvaro Arbeloa - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Vini Júnior usou as redes sociais para se pronunciar após o caso de racismo ocorrido na partida contra o Benfica, nesta terça-feira (17/2), em Lisboa, pela Champions League.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos.

Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o jogador.

O brasileiro criticou também a postura do árbitro. "Eu recebi carta amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário."

Vini Júnior denunciou o jogador argentino Prestianni por racismo, após marcar o único gol da partida. O brasileiro levou amarelo por dançar diante d torcida do Barcelona. A partida ficou paralisada dez minutos e depois prosseguiu sem que ninguém fosse punido.

Mbappé reage, condena atitude do adversário e fala em banimento

Kylian Mbappé testemunhou a injúria contra Vini. "Aconteceram muitas coisas (em campo), é preciso falar com calma porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar, e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer. Depois teve um pouquinho de tensão da equipe do Benfica com o Real Madrid, e isso pode acontecer, é Champions", afirmou o francês.



Ele continuou o relato. "Depois, o número 25 (Prestianni), não quero falar o nome dele porque ele não merece, começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu a cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia e disse cinco vezes que Vini é um 'macaco'. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle", declarou.



Por meio da rede social X, Mbappé encorajou Vini Jr. a continuar dançando: "Dança, Vini, e por favor nunca pare. Eles nunca dirão a nós o que devemos fazer ou não", escreveu.



Mbappé revelou que o Real Madrid pensou em sair de campo. "A gente não queria voltar a jogar porque isso é inaceitável, não passa uma boa imagem a todas crianças que nos assistem. Isso é Champions League, uma competição que todos os jovens querem jogar. Temos que dar bom exemplo, não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, Vini não é perfeito. Todos os jogadores que estavam em campo, mas algumas coisas não podemos aceitar. Quero deixar as coisas claras: não quero generalizar, estou falando desse jogador", disse o atacante.

Em seguida, acrescentou: "já estive várias vezes em Portugal, nunca passei por isso. Tenho amigos e companheiros (portugueses) e nunca tive problema. Seria um erro falar mal do Benfica, de Portugal ou dos torcedores. Foi um jogador que, para mim, não merece jogar uma competição como a Champions, a maior competição de todas. Ele deveria nunca mais poder jogar a Champions. Para mim, é inaceitável", acrescentou.