Copa do Brasil: Gama bate o Monte Roraima e avança à segunda fase

Vitória sobre o Monte Roraima ampliou invencibilidade do Gama em 2026 para oito partidas, com sete vitórias e um empate - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

A Copa do Brasil não perdoa distrações, e o Gama levou o discurso a sério, nesta quarta-feira (18/2). No Estádio Bezerrão, o maior campeão do Distrito Federal recebeu o Monte Roraima, pela primeira fase do mata-mata nacional, e venceu por 2 x 0. Russo e David Lucas assinaram o triunfo alviverde.

O resultado ampliou para oito jogos a invencibilidade do Gama na temporada 2026, com sete triunfos e um empate. O time ainda não perdeu sob o comando do técnico Luís Carlos Souza, à frente da equipe desde março de 2025.

Com a classificação do Gama, o Distrito Federal terá três representantes na segunda fase da Copa do Brasil. O Ceilândia enfrentará o Jacuipense na quarta-feira (25/2), às 19h45. No mesmo dia, às 15h45, o Capital visita a Juazeirense. Também na próxima semana, o alviverde recebe o Goiás no Bezerrão. O pontapé inicial está previsto para às 16h.



Pela participação na Copa do Brasil, o Gama embolsou R$ 400 mil. A classificação adicionou aos cofres alviverdes mais R$ 830 mil em premiação.

Acostumado a ter partidas decididas pelo artilheiro Felipe Clemente, autor de sete gols em oito partidas, o Gama viu os meias assumirem o protagonismo. Russo inaugurou o placar com 23 minutos de jogo. Confortável na construção pela direita, David Lucas ampliou antes dos 30 de bola rolando.

Antes de voltar a pensar em Copa do Brasil, o Gama retorna as atenções ao Campeonato Candango. O atual campeão do DF enfrentará o Aruc no Bezerrão, no sábado (21/2), às 19h30. O alviverde lidera, com 19 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado Samambaia, e está classificado à semifinal a duas rodadas do fim.

O jogo

Gama e Monte Roraima começaram o confronto debaixo de chuva. Após 26 minutos de um duelo disputado, o alviverde abriu o placar. Na cobrança de falta pela direita, o lateral Michel alçou a bola na área, e Russo mandou para o fundo da rede. Uma coisa era certa: a noite era dos donos da casa. Tudo parecia funcionar. Ousado, o meia David Lucas chutou do meio de campo e, direto ao alvo, a vantagem foi ampliada, incendiando o Bezerrão.

O Monte Roraima voltou mais reativo para o segundo tempo. O Gama controlava o resultado e apostava na ofensividade para chegar ao ataque. O clube do DF ia empilhando chances perdidas para fazer o terceiro gol. Sequências e sequências de defesas do goleiro Luis Henrique levavam a torcida à loucura.

O tempo ia se encurtando, e a vida dos adversário se complicava. O Monte Roraima apresentava dificuldades para furar a defesa e, quando conseguiam, faltava o capricho da finalização ou Renan Rinaldi se assegurava de fechar o gol.

Os minutos finais serviram para o Gama segurar o resultado e mais algumas chances foram desperdiçadas. Mas, quando o árbitro João Vitor deu o apito final, sobrou para os torcedores nas arquibancadas do Bezerrão celebrar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Copa do Brasil

Primeira fase (jogo único)

Gama 2 x 0 Monte Roraima

Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)

Arbitragem: João Vitor Gobi (SP)

Público e renda: não divulgados

Gama

Renan Rinaldi; Michel Henrique (Toninho), Zulu, Wellington (Russo) e Lucas Piauí; Moisés (Lucão), Lúcio e David; Renato, Ramon (Klenisson) e Felipe Clemente. Técnico: Luís Carlos Souza

Gols: Russo e David

Cartões amarelos: Renato, Ramon e Klenisson

Monte Roraima

L. Henrique; Romailson, Felipe M, Camilo e Jonathan; Marquinho, Geovani (Kayo Vieira) e Evdison; Felipe Brisola (Ferrugem), Luis Gustavo e Romarinho (Jefer). Técnico: Paulo Junges.

Cartão amarelo: Jonathan

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini