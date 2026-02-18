Bodø/Glimt bate a Internazionale e mantém Itália "engasgada" com a Noruega

O futebol italiano está "engasgado" com a Noruega. Depois das derrotas da seleção tetracampeã mundial, por 3 x 0 e por 4 x 1 nas Eliminatórias da Europa para a Copa e ir à repescagem, a Internazionale sofreu ao subir o mapa para enfrentar o Bodø/Glimt acima do Círculo Polar Ártico e levou 3 x 1 no jogo de ida da fase de 16 avos da Champions League, nesta quarta-feira (18/2).
Segundo time com menor valor de mercado entre os 16 envolvidos na fase prévia às oitavas de final, 57 milhões de euros, e estreante no mais badalado torneio interclubes do mundo, o Bodø/Glimt jogou à vontade no gelado Estádio Aspmyra e fez valer o gramado sintético. Precisou de 20 minutos de bola rolando para abrir o placar com o meia Sondre Brunstad Fet. A Internazionale descontou com o atacante Pio Esposito, aos 30. Na volta do intervalo, Jens Petter Hauge e Kasper Hogh garantiram a vitória.
O Bodø/Glimt está transformando o fator casa em pesadelo para adversários. Antes de desbancar a Internazionale, não se acanhou diante do poderoso Manchester City, do centroavante e compatriota, Erling Haaland, na vitória por 3 x 1 pela primeira fase. Na Liga Europa de 2024/2025, os noruegueses bateram a Lazio por 2 x 1 lá. A Roma sofreu ainda mais: goleada por 6 x 1 na Conference League de 2021/2022.
Não bastasse a sequência de resultados ruins do futebol italiano contra a Noruega, o País da Bota ainda pode ver os nórdicos encerrarem os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina com a liderança do quadro de medalhas. A quatro dias do encerramento, a delegação "viking" tem 15 ouros, oito pratas e 10 bronzes. A Itália é a principal perseguidora, com nove douradas.
Com o resultado construído em casa, o Bodø/Glimt pode perder por até um gol de diferença na terça-feira (24/2), às 17h, no Giuseppe Meazza, que ainda avançará às oitavas de final. Dois de desvantagem levará a decisão para os pênaltis. Vitória da Internazionale superior a duas bolas na rede mantém o sonho do tetracampeonato do time de Milão.
Mais três partidas nesta quarta-feira completaram a agenda dos jogos de ida da fase de 16 avos da Champins League. No Azerbaijão, o Newcastle evitou a zebra e aplicou 6 x 1 no Qarabag, com quatro gols de Anthony Gordon, todos no primeiro tempo. O jogo de volta será na Inglaterra, na terça-feira (24/2), às 17h.
O Bayer Leverkusen também está em vantagem, após bater o Olympiacos, da Grécia, por 2 x 0. O time alemão decidirá a classificação no dia 24, em casa, às 17h. O cenário mais equilibrado é entre Club Brugge, da Bélgica, e Atlético de Madrid, empatados por 3 x 3. O time de Diego Simeone chegou a colocar 2 x 0 no placar, mas cedeu o empate. A definição da vaga será na Espanha, na próxima terça-feira.
Todos os resultados de ida
Terça-feira (17/2)
Galatasaray 5 x 2 Juventus
Borussia Dortmund 2 x 0 Atalanta
Monaco 2 x 3 Paris Saint-Germain
Benfica 0 x 1 Real Madrid
Quarta-feira (18/2)
Qarabag 1 x 6 Newcastle
Bodø/Glimt 3 x 1 Internazionale
Club Brugge 3 x 3 Atlético de Madrid
Olympiacos 0 x 2 Bayer Leverkusen
Agenda dos duelos de volta
Terça-feira (24/2)
14h45 Atlético de Madrid x Club Brugge
17h Newcastle x Qarabag
17h Internazionale x Bodø/Glimt
17h Bayer Leverkusen x Olympiacos
Quarta-feira (25/2)
14h45 Atalanta x Borussia Dortmund
17h Real Madrid x João Fonseca
17h Paris Saint-Germain x Monaco
17h Juventus x Galatasaray
