Do juvenil no DF ao ATP 500: Guto Miguel dá passo importante no Rio Open

O carnaval foi especial para o goiano radicado em Brasília Guto Miguel. Aos 16 anos, ele desfilou pela primeira vez na ala dos principais tenistas em um torneio da ATP no Rio Open. O convite ao xodó do Iate Clube de Brasília para acessar a competição na chave principal foi desfrutado pelo jovem tenista na quadra principal Gustavo Kuerten com o apoio da torcida na derrota por 2 sets a 1 para o lituano Vilius Gaubas, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2 em 2h11.

"Foi um jogo muito bom para mim, mais uma experiência incrível na minha carreira. Queria agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade de jogar a chave deste torneio incrível", afirmou a promessa na passagem pela zona mista, espaço destinado ao contato com os jornalistas no Rio Open. A vitória no segundo set ficará marcada na carreira do estreante. Depois de perder o primeiro por 6/3, ele empatou o duelo com 6/2 antes da eliminação.

Acostumado a jogar praticamente sem plateia em torneio de base, Guto Miguel sentiu o peso e o clima de uma partida com pressão popular. "A atmosfera estava muito boa. Acabou escapando ali a energia no começo do terceiro set. Agora é trabalhar que tem muito mais por vir este ano, são pequenos ajustes que fazem grande diferença".

Atual número 3 do ranking juvenil, Guto Miguel vive um grande momento na carreira. Recentemente, conquistou os títulos de simples e duplas no J300 de Traralgon, na Austrália, e soma seis títulos de simples e três de duplas no circuito juvenil da ITF. No ano passado, alcançou as semifinais do US Open juvenil e, neste ano, alcançou as quartas de final do Australian Open da categoria.

No ano passado, o brasileiro também foi campeão do J500 de Mérida, um dos torneios mais importantes do circuito juvenil. No profissional, conquistou o primeiro ponto no ranking da ATP em 2025 e soma dois títulos de duplas em torneios ITF. O desempenho chamou atenção no circuito internacional, tanto que Guto treinou em duas ocasiões com Novak Djokovic durante o Aberto da Austrália deste ano.

Inicialmente, o jovem havia recebido um wild card para o qualifying do Rio Open, mas a saída de Monfils garantiu a ele uma vaga direta na chave principal — um passo importante na transição para o circuito profissional. "Viver isso em um ATP 500 e ainda tão novo é uma oportunidade única. Agradeço ao Luiz Carvalho, diretor do torneio e a toda equipe do Rio Open. Também à minha equipe que tem feito um grande trabalho", comentou Guto Miguel.

O jovem tenista volta à quadra nesta quarta-feira para jogar a chave de duplas ao lado do compatriota Gustavo Heide. Eles enfrentam o americano Evan King e o australiano John Peers, cabeças de chave 4 do maior torneio de tênis da América do Sul.

