NBB: Brasília busca recuperação contra o Cruzeiro em Belo Horizonte

O Brasília Basquete segue na busca incessante por subir de posição no NBB. Nesta quinta-feira, o time do Distrito Federal entra em quadra nesta terça-feira, às 20h. no Ginásio Dona Salomé, no Barro Preto, em Belo Horizonte, para enfrentar o Cruzeiro. Embora esteja na zona de classificação para os playoffs na quinta posição, a equipe de Dedé Barbosa deseja somar mais pontos e pegar o elevador na tabela.
Na última rodada, o Brasília Basquete não entregou dentro de quadra a melhor atuação. O ET fez uma partida abaixo. Conseguiu crescer no fim do confronto, porém não houve tempo suficiente para reverter o placar. O KTO Minas venceu por 92 x 91.
O técnico Dedé Barbosa admite que o time deixou a desejar em alguns aspectos, mas destacou a reação. "Não fizemos uma partida equilibrada. Tivemos momentos muito ruins e momentos excepcionais. A reação no último quarto mostra a força do grupo e que o nível de concentração pode nos levar a grandes lugares. Precisamos corrigir detalhes rapidamente porque a sequência é dura. Temos outro confronto importante pela frente. De positivo, tivemos o retorno do Crescenzi que ajudou a gente em 18 minutos e não sentiu dor”, avaliou o comandante da equipe candanga.
Kevin Crescenzi contribuiu com cinco pontos e duas assistências. "Foi um jogo frustrante para a gente. Tivemos que subir uma ladeira e quando conseguimos o jogo estava no fim. Mas é bom para aprendermos que nos playoffs vamos enfrentar jogos deste nivel. E ja estamos com a cabeça no jogo contra o cruzeiro. Uma equipe que vem crescendo na competição e precisamos entrar mais atentos defensivamente", disse o armador.
Do outro lado, o estreante Cruzeiro conta com um velho conhecido do Brasília Basquete: o ala-pivô Eduardo Campos Sommer, o Du Sommer. Ele passou pelo time do DF. A média dele é de 1,2 ponto e 1,7 rebote nesta temporada. O clube mineiro vem fazendo uma campanha irregular, com 8 vitórias e 17 derrotas na 14ª colocação da tabela. O último encontro entre Brasília e o Cabuloso foi em novembro de 2025, com vitória dos extraterrestres por 79 x 65.
”Estamos vendo equipes da parte debaixo da tabela dando trabalho para quem está buscando o topo. Falei com os atletas, se não entramos 100% concentrados teremos trabalho. Sabemos da nossa capacidade e vamos ter que fazer por onde para vencer o Cruzeiro", alerta Dede Barbosa.
Programe-se
Novo Basquete Brasil
Cruzeiro x Brasília Basquete
Data e horário: 19/2 (quinta-feira), às 20h
Local: Ginásio Dona Salomé, Belo Horizonte.
Transmissão: YouTube do NBB
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
