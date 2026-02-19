Brasília recebe a Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos

Corrida celebrará o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, reforçando a importância da inclusão - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, em 22 de março de 2026, a Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos, evento consolidado no calendário esportivo e social da capital. A largada está marcada para 7h, na Praça do Buriti, reunindo pessoas com e sem deficiência em uma prova voltada à convivência inclusiva.

Esta será a primeira de duas corridas realizadas pela instituição em Brasília ao longo de 2026. A expectativa é ampliar o alcance do evento, que na edição anterior, em novembro de 2025, reuniu 11 mil participantes, recorde na cidade.

A prova de março terá significado especial por celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, reforçando a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da ocupação dos espaços públicos de forma acessível.

Para o presidente do Instituto Olga Kos, Wolf Kos, a corrida atua como ferramenta de integração social. “A corrida de rua é um espaço democrático, onde pessoas com e sem deficiência compartilham o mesmo percurso. Essa convivência ajuda a quebrar preconceitos e mostra que a inclusão é possível”, afirma.

Com o crescimento do evento, a organização projeta novo recorde de público. “Brasília abraçou a causa da inclusão. Acreditamos que vamos superar os 11 mil inscritos da última edição, consolidando a prova como uma das maiores corridas inclusivas do país”, completa Wolf Kos.

Sobre o Instituto Olga Kos DF

O Instituto Olga Kos é uma organização sem fins lucrativos, referência na inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Atua no desenvolvimento de projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisa, com iniciativas aprovadas por leis de incentivo fiscal e voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos.

Serviço

Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos – Brasília

Data: 22 de março de 2026, domingo

Local: Praça do Buriti – Brasília (DF)

Horário: a partir das 7h

