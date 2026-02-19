Brasil fará amistoso contra o Egito uma semana antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já sabe quem será seu último adversário antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. No dia 6 de junho, a equipe enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O duelo acontece exatamente uma semana antes do primeiro compromisso do Brasil no Mundial, diante do Marrocos.

O confronto fecha a etapa final de preparação da Amarelinha e coloca frente a frente duas seleções já classificadas para a Copa. Do outro lado, estará a mais antiga seleção do continente africano e uma das mais vitoriosas de sua história.

Maior campeã da Copa Africana de Nações, com sete títulos, a seleção egípcia carrega tradição e peso histórico. O país disputou três edições da Copa do Mundo da FIFA e entrou para a história ao se tornar, em 1934, a primeira seleção africana e do Oriente Médio a participar do torneio, na edição realizada na Itália.

Classificado para o Mundial de 2026, o Egito integra o Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Aliás, o elenco aposta no protagonismo do astro Mohamed Salah e em um grupo que mescla experiência e juventude, com nomes como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet e Mostafa Mohamed.

Histórico do Brasil contra o Egito

Aliás, o histórico do confronto é amplamente favorável ao Brasil. Afinal, as seleções se enfrentaram seis vezes desde 1960, todas com vitórias brasileiras. O duelo mais marcante ocorreu em 15 de junho de 2009, pela Copa das Confederações, em Bloemfontein, na África do Sul. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 3, com gols de Kaká, duas vezes, Luís Fabiano e Juan. Contudo, os demais encontros foram amistosos, sendo o último deles realizado em 2011.