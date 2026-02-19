Real Madrid envia à Uefa provas de racismo contra Vini Jr

O Real Madrid enviou nesta quinta-feira (19/2) todas as provas à Uefa sobre os casos de racismo contra Vini Jr no jogo contra o Benfica, na última terça (17), em Lisboa, pela Liga dos Campeões. Dessa forma, o clube espanhol colaborou ativamente com a investigação aberta pela entidade europeia e manifestou apoio ao camisa 7.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"O Real Madrid agradece o apoio unânime, o carinho e o afeto que o nosso jogador Vinicius Jr. tem recebido de todos os setores do futebol mundial. O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade", disse o clube em nota oficial.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica, Vini Jr foi alvo de racismo. Tudo começou após o gol marcado pelo camisa 7. Na comemoração, o brasileiro dançou em frente a bandeira de escanteio, que tem o escudo do clube português. Dessa forma, jogadores e torcedores interpretaram como uma provocação. Assim, houve discussões.
Após a confusão inicial, Vini Jr recebeu cartão amarelo pela comemoração. O jogo estava prestes a reiniciar, quando o atacante argentino Gianluca Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). Dessa forma, o brasileiro imediatamente correu na direção do árbitro François Letexier, que acionou o protocolo antirracismo.
O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos antes de recomeçar. Na análise das imagens, não foi possível identificar as palavras de Prestianni, que colocou a camisa em frente a boca. O caso foi relatado na súmula para uma nova investigação da Uefa.
Saiba Mais
- Esportes Botafogo perde chances claras e amarga derrota na altitude de Potosí
- Esportes "Klopp tinha razão": veja a repercussão mundial da saída de Coutinho do Vasco
- Esportes Neymar "puxa" corrente para Coutinho após decisão de deixar o Vasco
- Esportes Real Madrid 'entrega provas' à Uefa em caso de racismo contra Vini Jr.
- Esportes Botafogo anuncia Edenílson, novo reforço para 2026
- Esportes Goleiro Bruno é regularizado e estreia pelo Vasco-AC na Copa do Brasil