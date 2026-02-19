Conheça novo clube do goleiro Bruno, composto por quatro atletas investigados por estupro

O Vasco-AC, novo clube do goleiro Bruno, condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, conta com quatro jogadores investigados por estupro. Os jogadores Erick Luiz Serpa, Matheus Silva, Brian Peixoto e Alex Pires Júnior respondem pelo suposto crime cometido contra duas mulheres na última sexta-feira (13/2). O caso está registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

As autoridades receberam a denúncia no sábado (14/2) um dia após o suposto crime. As investigações indicam que a interação inicial ocorreu com consentimento, mas relatos apontam que a situação evoluiu para um caso de abuso. O Vasco-AC informou, por meio de nota, que adotou medidas administrativas internas e que mantém colaboração com as autoridades. O clube declarou que segue o devido processo legal e que não admite violência.

Como consequência da investigação, no último domingo (15/2) a Justiça decretou a prisão preventiva de Erick Luiz. Em seguida, na quarta-feira (18/2), durante audiência de custódia, o Judiciário determinou as prisões temporárias de Alex Pires Júnior, Matheus Silva e Brian Peixoto. Com isso, os quatro permanecem no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A legislação permite que eles fiquem detidos por até 40 dias durante a fase de inquérito.

Técnico do Vasco-AC critica condução das investigações

Com a repercussão do caso, o técnico da equipe, Eric Rodrigues, se manifestou. O comandante da equipe, no entanto, ampliou a polêmica ao questionar a condução das investigações. Ele ainda disse que atletas já levaram mulheres ao alojamento em outras ocasiões.

Em resposta, a Secretaria da Mulher do estado do Acre divulgou nota de repúdio às declarações do treinador. O órgão afirmou que consentimento pode ser retirado a qualquer momento e que ato sem consentimento configura crime. A secretaria também informou que presta assistência psicológica e institucional às vítimas.

Bruno pode estrear pelo Vasco-AC

O goleiro Bruno, de 41 anos, está apto a atuar pelo Vasco-AC após regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Assim, o defensor pode estrear pela equipe nesta quinta-feira (19/2) às 21h (de Brasília), contra o Velo Clube, na Arena da Floresta, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

Essa é a segunda passagem de Bruno pelo futebol do Acre. Anteriormente, o goleiro atuou pelo Rio Branco-AC durante o segundo turno do Campeonato Acreano de 2020 e na Série D do mesmo ano. O período no estado do Norte do país ainda ficou marcado pelas polêmicas. A principal delas ocorreu quando uma rede de supermercados suspendeu o patrocínio da equipe. Além disso, a então treinadora do time feminino, Rose Costa, pediu demissão também como protesto.