Gabriel Jesus participa de um gol a cada 96 minutos no Arsenal

Desempenho desde o retorno de lesão nutre o sonho de Gabriel Jesus de disputar a terceira Copa do Mundo pela Seleção - (crédito: Glyn Kirk/AFP)

Desde o retorno aos gramados, após a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Gabriel Jesus tem sido o atacante mais eficiente do Arsenal em participações diretas em bolas na rede. Levantamento da plataforma Flashscore aponta que o brasileiro registra a melhor média de minutos por participação em gol entre os atacantes do elenco que atuaram em ao menos 10 partidas desde dezembro, quando o brasileiro voltou a ficar à disposição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre 10 de dezembro de 2025, data do retorno em jogo contra o Club Brugge, e 18 de fevereiro de 2026, o camisa 9 disputou 18 partidas, seis como titular, com cinco gols e duas assistências em 675 minutos. Os números indicam participação em uma bola na rede a cada 96 minutos, desempenho superior ao dos demais atacantes dos Gunners no período.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O rendimento reforça a importância crescente de Jesus no sistema ofensivo de Mikel Arteta. Mesmo sem sequência como titular, o brasileiro tem sido decisivo quando acionado, oferecendo mobilidade, intensidade na pressão e boa capacidade de associação.

O principal destaque dessa retomada ocorreu na vitória por 3 x 1 sobre a Internazionale, pela Champions League, quando marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo. Com os tentos, tornou-se o quinto brasileiro com mais gols na história da competição, ao lado de Rodrygo, ambos com 26 gols.

Na temporada, Jesus também busca ampliar sua galeria de títulos na Inglaterra. Desde que chegou ao país, soma quatro conquistas da Premier League e pode alcançar o quinto troféu, além de disputar a final da Carabao Cup, em março, contra o Manchester City.

Arteta tem destacado publicamente o impacto do atacante no coletivo. “Ele traz algo a mais. Tem uma qualidade muito especial de conectar os jogadores ao seu redor, e isso nos torna melhores como equipe”, afirmou o treinador.

Antes da lesão, sofrida em janeiro de 2025, Gabriel Jesus vivia bom momento, com seis gols em quatro partidas. Recuperado fisicamente, o atacante busca manter a regularidade no Arsenal e voltar a figurar entre as opções da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Desempenho dos atacantes após retorno de Jesus

(jogadores com 10 ou mais partidas desde 10/12/2025)

Gabriel Jesus

18 jogos (6 como titular)

5 gols

2 assistências

675 minutos

Minutos para participar de gol: 96



Noni Madueke

15 jogos (12 como titular)

5 gols

2 assistências

863 minutos

Minutos para participar de gol: 107



Martinelli

18 jogos (9 como titular)

8 gols

0 assistência

893 minutos

Minutos para participar de gol: 111,6



Gyokeres

18 jogos (14 como titular)

7 gols

2 assistências

1.124 minutos

Minutos para participar de gol: 124,9



Bukayo Saka

16 jogos (11 como titular)

1 gol

4 assistências

1.055 minutos

Minutos para participar de gol: 211



Leandro Trossard

17 jogos (11 como titular)

1 gol

3 assistências

1.016 minutos

Minutos para participar de gol: 254



Havertz

6 jogos (3 como titular)

2 gols

2 assistências

223 minutos

Não entra no recorte mínimo de 10 jogos



Max Dowman

Sem participações em gols