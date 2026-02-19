Brasília reage contra o Cruzeiro e vence em MG pelo NBB

O Brasília Basquete mostrou poder de reação na visita ao Cruzeiro, nesta quinta-feira (19/2), pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Quinto colocado da competição com 20 times, o time do Distrito Federal precisou de muito esforço para bater o 15º colocado por 93 x 87. A trupe mineira havia vencido apenas oito dos 26 jogos disputados na elite das quadras do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Cruzeiro foi mais eficiente do que o Brasília no primeiro tempo, com parciais de 26 x 24 e 23 x 20. Na volta dos vestiários, o técnico Dedé Barbosa reanimou a equipe, protagonista dos últimos dois quartos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A principal peça ofensiva do Brasília na virada contra o Cruzeiro foi o ala Daniel Von Haydin, autor de 24 pontos e de três assistências. O pivô Brunão se destacou com 12 rebotes. Do lado mineiro, Ralfi Ansaloni foi o cestinha, com 19 anotados.
"Não foi uma partida como imaginávamos. Perdemos o Lucas e o Facundo logo antes do intervalo e acabou que todo mundo teve de se desdobrar. Mas esse é o espírito que o Dedé sempre nos pede. Fomos confiantes e saímos com uma importante vitória", analisou Von Haydin.
Depois de dois jogos consecutivos em Minas Gerais (perdeu para o Minas por 92 x 91 na terça-feira), o Brasília retorna à capital federal para descanso e ajustes. A companhia volta à quadra em 6 de março, às 20h15, contra o Botafogo, no Ginásio Nilson Nelson.