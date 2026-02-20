Flamengo "destrava" formação sem centroavante em 2026

Ao entrar em campo na última quinta-feira (19/2) contra o Lanús (ARG) para começar a decidir o título da Recopa Sul-Americana, o técnico Filipe Luís reutilizou uma opção antiga no Flamengo. Isso porque ele iniciou a partida com uma escalação sem centroavante de ofício, algo realizado em alguns momentos em 2025.

No time que começou o duelo em Buenos Aires, vencido pelo Lanús, por 1 a 0, Filipinho optou por um quarteto ofensivo mais móvel, com de Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Everton Cebolinha. No entanto, o próprio admitiu após a partida que a escolha não deu certo, já que não promoveu ataques à "profundidade" adversária. Caso queira relembrar as palavras do professor, clique aqui.

E a opção não ocorre por lesões, já que Pedro e Bruno Henrique ficaram à disposição no banco de reservas. O camisa 9 entrou e deu duas cabeçadas, aliás. No entanto, houve período em 2025 que Filipe fez o mesmo na escalação. Em especial na reta final do ano, quando Pedro, lesionado, desfalcou o time por quase dois meses – entre outubro e dezembro. Não à toa, ficou fora da final da Libertadores, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

Após a lesão do craque, na ida da semifinal da Libertadores, contra o Racing (ARG), em 22 de outubro, Filipe Luís mesclou duas opções. Por vezes, usava Bruno Henrique no comando de ataque. Em outras, usava o ataque sem camisa 9 de ofício. O retrospecto foi mediano. Afinal, nas duas primeiras partidas, não conseguiu vencer.

Foram dois empates, aliás. Primeiro, contra o Racing (ARG), no Cilindro, pela volta da semifinal da Libertadores – 0 a 0, suficiente para a classificação. Luiz Araújo, de Arrascaeta, Carrascal e Plata formaram o quarteto. Depois, 2 a 2 com o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Desta vez, Samuel Lino jogou no lugar de Luiz Araújo, com o resto do trio mantido. Curiosamente, Gonzalo Plata foi expulso nas duas partidas em questão.

A terceira vez com tal formação foi em 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no Maracanã. Carrascal, Cebolinha, de Arrascaeta e Plata atuaram no ataque. Por fim, na semifinal do Intercontinental, em vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids (EGI). O quarteto foi o mesmo.

Contra o Lanús, porém, logo na primeira vez que utiliza do recurso na temporada, a primeira derrota. O time, que na teoria poderia romper linhas com seus jogadores velozes, não o fez. Cebolinha, destro pela esquerda, e Luiz Araújo, canhoto pela direita, com tendências a cortar para o lado do pé bom, ou seja, para o centro do campo, falharam em promover penetrações, com a zaga do Lanús fechando bem os espaços e cedendo somente uma finalização a gol ao Flamengo. E no Maracanã, pelo jogo da volta: Filipe Luís voltará com Pedro para o time?

