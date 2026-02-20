Flamengo joga mal e perde para o Lanús na ida da Recopa

Atuando pela primeira vez sem centroavante no ano, o Flamengo jogou mal e saiu atrás na final da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (19/2), no estádio Néstor Díaz Pérez, em Buenos Aires, capital da Argentina, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Lanús (ARG), com gol de Castillo, que teve também dois gols anulados – confirmados pela tecnologia de impedimento semiautomático.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dessa forma, no jogo da volta, o Flamengo terá de superar a derrota para sair campeão. Com a desvantagem mínima, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar para a prorrogação. Caso vença por dois gols, em jogo que ocorre na próxima quinta (26/2), no Maracanã, leva seu segundo título na história da competição. O Lanús, que busca a primeira conquista, aliás, jogará pelo empate.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dificuldade



Jogando com a torcida a seu favor, os primeiros sustos foram, então, do Lanús. Primeiro, aos 8?, Rossi precisou estar atento para evitar o primeiro do jogo. Pouco depois, gol anulado de Castillo em cobrança de falta da direita. Sem referência lá na frente, o Flamengo não se achava na troca de passes.

Não à toa, a primeira oportunidade do Fla saiu apenas aos 34?. Cebolinha aproveitou sobra e ficou dentro da área com a bola. O problema, no entanto, foi que ela caiu em seu pé esquerdo, o não dominante. Assim, chutou em cima de Losada, que defendeu com o peito. Na sobra, de Arrascaeta foi travado.

LEIA MAIS: Flamengo sofre ataque de hackers no X durante final

Pressão e vitória argentina

Na etapa final, a tônica era parecida. Afinal, sem mexidas após o intervalo, o time de Filipe Luís seguia sem muita coesão dentro de campo. O Lanús, por sua vez, tentava aproveitar o fator casa e pressionar os brasileiros. Filipinho, então, promoveu as entradas de Samuel Lino e Pedro. Logo no primeiro lance, Alex Sandro cruzou na cabeça do camisa 9, que testou para fora.

A resposta do Lanús foi em cobrança de falta de Marcich, que obrigou Rossi a se esticar todo no cantinho para evitar o primeiro. Na cobrança de escanteio, porém, mais um gol anulado do Lanús – novamente de Castillo. Foi no detalhe, já da pequena área, com o semiautomático confirmando o impedimento (dado em campo) em pouco tempo. Na terceira tentativa, não teve perdão. Castillo, livre no miolo da área, testou firme, complementando cruzamento perfeito de Marcich, aos 32?. As mexidas posteriores de Filipinho não surtiram efeito, com o Lanús celebrando a importante vantagem que levará para o Rio de Janeiro.

Próximos passos de Lanús e Flamengo

O Lanús até teria um compromisso antes do jogo da volta. No entanto, por conta da greve geral que ocorre na Argentina, o duelo contra o Argentinos Juniors, pela sexta rodada do Apertura e previamente marcado para domingo (22/2), foi adiado. Assim, a equipe de Buenos Aires volta a campo na outra quinta, às 21h30 (de Brasília), para o decisivo jogo da volta contra o time carioca.

Já o Flamengo se volta para o Campeonato Carioca, onde aparece na semifinal após eliminar o Botafogo. Agora, o time enfrenta o Madureira, também no Maracanã, no domingo, às 20h30, pela ida da semi. Depois, na quinta, encara o Lanús no citado jogo da volta, também no Maior do Mundo. Para levar o título para casa, o Fla precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença.

LANÚS (ARG) 1 x 0 FLAMENGO

Recopa Sul-Americana 2026 – Final (Jogo de ida)

Data e horário: 19/2/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), em Buenos Aires (ARG)

Público Presente: Não divulgado

Público pagante: Não divulgado

Renda: Não divulgado

Gols: Castillo, 32’/2ºT (1-0)

LANÚS: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Biafore, 36’/2ºT), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (Sepúlveda, 20’/2ºT) e Marcelino Moreno (Watson, 42’/2ºT); Carrera (Aquino, 20’/2ºT) e Castillo (Walter Bou, 42’/2ºT). Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e de Arrascaeta (Pedro, 12’/2ºT); Carrascal, Luiz Araújo (Nicolás De la Cruz, 31’/2ºT) e Cebolinha (Samuel Lino, 12’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões Amarelos: Marcich (LAN); Carrascal (FLA)