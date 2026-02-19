Botafogo perde chances claras e amarga derrota na altitude de Potosí

O Nacional Potosí sabe que, ao descer o morro, tem a tendência de ser goleado pelo Botafogo, na próxima quarta-feira (25/2), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, com a altitude de 4.090 metros, o time boliviano, que não tem nível para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, só conseguiu o score mínimo de 1 x 0.
Já o Glorioso perdeu chances concretas de sair com um resultado ainda melhor. No nível do mar, o Mais Tradicional precisa vencer por dois gols de diferença em diante. Tarefa bem plausível, mesmo para uma equipe com seis derrotas consecutivas e com muitos questionamentos. Barcelona (ECU) e Argentinos Juniors disputam a vaga na mesma chave preliminar, antes da fase de grupos.
Botafogo resiste e joga
O Potosí já mostrou de cara as suas armas. Clareou, chutou. Linck, no entanto, só trabalhou uma vez. A melhor chance do Nacional foi uma cabeçada na trave quando o Botafogo tentava entender o jogo na altitude. Depois, porém, o Glorioso foi ganhando espaço e explorando melhor a péssima qualidade técnica do adversário. Mesmo com o cansaço latente, Martins teve a grande chance. Saiu na cara do gol e finalizou mal. O Alvinegro sobreviveu bem às adversidades.
Logo agora?
O Botafogo levou um gol quando ainda estava frio e reorganizando os pensamentos. Em um minuto, a bola atravessou a área até chegar à cabeça de Baldomar. Pouco depois, Vitinho rolou para Montoro empatar, mas o Monstrinho, na pequena área, finalizou na trave. Um pecado! O Glorioso passou a administrar o tempo, com inteligência, deixando o Nacional um pouco aflito por não aproveitar, de fato, o ar rarefeito. Os andinos sabem que perderam uma ótima chance. Por isso, saíram de campo frustrados.
NACIONAL POTOSÍ (BOL) 1×0 BOTAFOGO
Copa Libertadores 2026 – Segunda fase (Jogo de ida)
Data e horário: 18/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
Gols: Baldomar, 1’/2ºT (1-0)
NACIONAL: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico (Orellana, 36’/2ºT); Azogue, Núñes (Rojas, Intervalo) e Otormin (Hoyos, Intervalo); Solis (Abastoflor, 30’/2ºT), Álvarez e Villalba (Tobar, 19’/2ºT). Técnico: Leonardo Égüez.
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Ponte (Ytallo, 44’/2ºT), Barboza, Bastos e Telles; Newton, Wallace Davi (Villalba, 11’/2ºT), Montoro (Toledo, 44’/2ºT) e Barrera (Marquinhos, 30’/2ºT); Martins (Kadir, 11’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi.
Árbitro: Augusto Aragón (EQU)
Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)
VAR: Gabriel González (EQU)
Cartão Amarelo: Barrera, Ponte (BOT)
Cartão Vermelho: (-)
