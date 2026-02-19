"Klopp tinha razão": veja a repercussão mundial da saída de Coutinho do Vasco

A saída de Philippe Coutinho do Vasco surpreendeu os torcedores e ganhou destaque imediato na imprensa internacional nesta quarta-feira (18/2). O próprio jogador anunciou a decisão de deixar o clube carioca. Como resultado, a notícia rapidamente virou assunto nos principais sites e jornais ao redor do mundo. O meio-campista possui uma trajetória vitoriosa e de muito prestígio no futebol europeu. Ele acumula passagens de peso por gigantes como Barcelona, Inter de Milão, Liverpool e Bayern de Munique. Portanto, diversos portais noticiaram rapidamente o pedido de rescisão contratual do atleta com o Cruz-Maltino.

"Escândalo" na Espanha e o sonho distante da Copa

Na Espanha, a mídia reagiu de forma contundente ao encerramento do vínculo. O jornal "Mundo Deportivo" não poupou palavras e classificou a saída repentina de Coutinho como um verdadeiro "escândalo". O diário espanhol analisou o futuro do jogador no mercado da bola. Além disso, o texto destacou a enorme dificuldade que o brasileiro enfrentará para realizar seu último grande objetivo profissional.

"Confirmada a sua saída, Coutinho estará disponível como agente livre no mercado de transferências, em busca de uma última oportunidade de recuperar sua melhor versão. Aos 33 anos, o brasileiro sonha em disputar sua última Copa do Mundo, algo que hoje parece impensável pelo seu baixo rendimento e falta de minutos ao nível máximo".

O conselho de Klopp a Coutinho e a visão da Inglaterra

Enquanto isso, na Inglaterra, a abordagem da imprensa seguiu outro caminho. A maioria dos portais britânicos aproveitou a oportunidade para relembrar uma história marcante do passado do atleta. Os jornais resgataram um conselho precioso que Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, deu ao meia brasileiro. A conversa aconteceu justamente quando Coutinho decidiu deixar o time inglês para assinar com o Barcelona, no ano de 2018.

"Fique aqui e no fim você terá uma estátua em sua homenagem. Vá para outro clube, como Barcelona, Bayern ou Real Madrid, e você será como qualquer outro jogador. Aqui você pode ser mais".

Manchetes britânicas cravam que técnico estava certo

Consequentemente, as manchetes inglesas focaram na precisão da profecia do treinador alemão. O portal "Mirror", por exemplo, foi direto ao ponto para analisar a queda de rendimento do jogador ao longo dos anos. O jornal estampou a seguinte frase em sua página: "Philippe Coutinho ficará sem contrato e conselho de Jürgen Klopp mostra mais uma vez ser verdadeiro".

Por fim, o jornal "Express" seguiu exatamente a mesma linha editorial de raciocínio. A publicação cravou o acerto de Klopp sobre a carreira do atleta. A manchete destacou o destino incerto do brasileiro:

"Contrato de Philippe Coutinho será rasgado e Jürgen Klopp prova que estava certo".