Fifa se une com Conselho da Paz para construção de estádio em Gaza

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (20/2) uma parceria com o Conselho da Paz, promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A aliança acontece para a construção de uma infraestrutura esportiva na Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No plano, está a construção de 50 minicampos em locais próximos a áreas residenciais e escolas. Além disso, o território também ganhará cinco campos com dimensões oficiais, uma academia da Fifa e um estádio para 20 mil pessoas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um comunicado, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou o potencial que o futebol possui para gerar união entre as pessoas e para construir um mundo mais próspero. Inclusive, a entidade também ressaltou a parceria com o Conselho da Paz, para a geração de impacto na construção dos complexos esportivos.

"A Fifa quer que o maior número possível de pessoas ao redor do mundo participe do nosso esporte e se beneficie das oportunidades que ele cria. O futebol une as pessoas e contribui para um mundo mais próspero, educado, igualitário e pacífico. Com o apoio do Conselho da Paz, a Fifa vai liderar esta parceria, que foi construída para gerar impacto em todas as etapas", enfatizou o presidente

Além do benefício esportivo, o projeto também visa à qualificação da mão de obra, à geração de empregos, o engajamento comunitário e o estímulo ao comércio local. A primeira fase visa a construção dos 50 minicampos, que deve acontecer em até seis meses. Depois, as partes instalarão os cinco campos, para utilização dos clubes locais. Por fim, o estádio ficará pronto. A previsão é que as obras durem três anos.