Corinthians vence Athletico com golaço de Garro e encosta no G4 do Brasileirão

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. Rodrigo Garro foi o autor do único gol do jogo, em belo chute de três dedos, no ângulo do goleiro adversário.
Este resultado coloca o Timão na cola do G4 do Brasileirão, na quinta colocação da tabela, com seis pontos em três jogos. O Furacão, por sua vez, perde os 100% de aproveitamento que tinha na competição até o momento – era o único time nessa condição. A equipe, no entanto, está apenas uma posição abaixo do time paulista na tabela, com a mesma pontuação.
Primeiro tempo quente
O primeiro tempo de Athletico x Corinthians foi quente, com boas oportunidades de gol de ambos os lados. O Furacão começou melhor, apostando na velocidade de Viveros para incomodar a defesa corintiana. Aos 12 minutos, os donos da casa tiveram a primeira chance clara de abrir o placar, com um pênalti marcado em cima do colombiano, que ganhou da zaga alvinegra na corrida e acabou derrubado por Matheus Bidu.
Na cobrança, Julimar tentou deslocar Hugo Souza e finalizou no canto direito do goleiro, que pulou para o outro lado. Entretanto, a bola acabou passando ao lado da trave. A partir deste momento, o Corinthians equilibrou a partida e passou a impor seu estilo de jogo, trocando passes de um lado para o outro do campo. E foi assim que o Timão abriu o placar ainda na primeira etapa.
Matheuzinho recebeu na ponta direita e cruzou para o meio da área. A zaga do Athletico afastou mal e colocou a bola nos pés de Garro, que aguardava rebote na entrada da área. O argentino dominou e encheu o pé esquerdo, de três dedos, acertando um belo chute no ângulo direito do goleiro Santos.
Ainda na primeira etapa, ambas as equipes reclamaram bastante com a arbitragem, cobrando a aplicação de cartões vermelhos. O primeiro lance foi aos 32, quando Viveros caiu no gramado e afirmou ter recebido um tapa de Gabriel Paulista no rosto. O VAR revisou o lance e recomendou o prosseguimento do jogo. Já no final da primeira etapa, aos 49, foi a vez de Gustavo Henrique pedir a expulsão de Viveros por um suposto pisão no tornozelo durante disputa de bola. O árbitro, no entanto, apenas amarelou o colombiano.
Furacão pressiona, Timão se defende
No intervalo, Odair Hellmann tirou Portilla e colocou Chiqueti no time, deixando o Athletico mais ofensivo. E a troca surtiu efeito: os primeiros minutos ficaram marcados pelo controle total dos mandantes. Nesse momento, o ataque do Furacão exigiu boas defesas de Hugo Souza, primeiro aos cinco minutos, quando Mendoza recebeu pelo lado esquerdo e finalizou forte, rasteiro, no canto esquerdo. Depois, aos sete minutos, quando Hugo interceptou um cruzamento de Viveros e, na sobra, Chiqueti acabou isolando.
A pressão do Athletico incomodou Dorival, que começou a mexer na equipe para tentar retomar o controle do jogo. Para isso, colocou mais dois meio-campistas: André Luiz e Allan, nos lugares de Vitinho e Charles. Como consequência das trocas, o Timão passou a se defender melhor da pressão adversária e até arriscou algumas escapadas nos contra-ataques. O time, no entanto, falhou no passe final e não conseguiu criar chances claras para matar o duelo.
Nos instantes finais, o Athletico até tentou criar chances de gol no famoso "abafa", com pressão sobre a defesa do Corinthians. Mas a essa altura do jogo, o Timão já estava com a defesa reorganizada, formando uma linha de cinco defensores, e soube administrar as tentativas do Furacão de igualar o placar. Assim, o Alvinegro levou mais três pontos para casa e tirou a campanha até então perfeita do time paranaense.
Próximos jogos de Athletico e Corinthians
O Athletico volta a campo no domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. Na partida de ida, as equipes empataram por 2 a 2. Assim, o vencedor do duelo avança à decisão. Novo empate leva a definição do finalista para a disputa de pênaltis. Na sequência, o Furacão encara o Bragantino fora de casa, pelo Brasileirão, na quarta-feira (25), às 10h (de Brasília).
O Corinthians, por sua vez, enfrenta a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão. O vencedor do duelo avança à semifinal. Em caso de empate, o duelo também é definido na disputa de pênaltis. No jogo seguinte, o Timão encara o Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileirão. O jogo acontece na quarta-feira (25), às 20h (de Brasília).
ATHLETICO-PR 0 x 1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 2ª rodada
Data e horário: 19/2/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Público presente: 16.804 pessoas
Renda: R$ 1.137.055,00
Gols: Rodrigo Garro, 21’/1ºT (0-1)
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik, 24’/2ºT); Luiz Gustavo, Portilla (Felipe Chiqueti, intervalo) e Julimar (Bruninho, 21’/2ºT); Zapelli (Dudu, 36’/2ºT), Mendoza (João Cruz, 36’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira (André Ramalho, 29’/2ºT), Charles (Allan, 14’/2ºT) e Garro (Gui Negão, 14’/2ºT); Vitinho (André Luiz, 14’/2ºT) e Memphis Depay (Carrillo, 36’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Viveros, Santos, João Cruz (CAP); Matheus Bidu, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Hugo Souza (COR)
Cartões Vermelhos: Lucas Silvestre (Corinthians, aos 55’/2ºT)
