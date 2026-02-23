Paralimpíada de Inverno: Brasil celebra delegação recorde

Cristian Ribera, líder do ranking mundial do esqui cross-country paralímpico, é a principal aposta do Brasil em Milão-Cortina - (crédito: Marcio Rodrigues/MPIX/CPB)

Antes da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcada para 6 de março, o Brasil tem motivo para comemorar. O país será representado por oito atletas, número recorde em Paralimpíadas de Inverno, superando a marca de Pequim-2022, quando a delegação contou com seis competidores.

O crescimento da equipe reflete a consolidação de políticas de apoio ao alto rendimento. Todos os atletas convocados são beneficiários do programa Bolsa Atleta. Considerando as delegações Olímpica (14 atletas) e Paralímpica (8), 17 dos 22 brasileiros que competirão na Itália já receberam ou recebem apoio do programa, reforçando o papel dos mecanismos de incentivo no desenvolvimento das modalidades de inverno no país.

“O recorde de atletas em Milão-Cortina é resultado de um ciclo contínuo de investimentos. Na Brada, vemos como as leis de incentivo e o Bolsa Atleta são fundamentais para reduzir barreiras e ampliar o acesso ao esporte, permitindo que talentos brasileiros alcancem o alto rendimento”, afirma Vanessa Pires, especialista em Leis de Incentivo Fiscal e CEO da Brada.

Como chega o Brasil para a competição

Das seis modalidades do programa paralímpico — esqui cross-country, curling em cadeira de rodas, esqui alpino, biatlo, hóquei no gelo e snowboard — o Brasil estará representado em duas: esqui cross-country e snowboard.

A delegação chega à Itália com expectativa de resultados expressivos e chance real de medalha inédita. No esqui cross-country paralímpico, quatro atletas brasileiros figuram entre os 30 melhores do ranking mundial. O principal destaque é Cristian Ribera, atual líder do ranking e dono do melhor resultado do país na história da modalidade, com o 6º lugar em PyeongChang-2018.

Ao lado dele, Aline Rocha, sexta colocada no ranking geral e primeira brasileira a disputar uma Paralimpíada de Inverno, reforça o protagonismo da equipe.

O time também aposta na renovação. Wellington Silva, o mais jovem da delegação, chega credenciado por resultados recentes, incluindo quatro medalhas de ouro na Copa Continental da Argentina (2026) e prata na Copa do Mundo da Noruega (2023). As estreantes Vitória Machado e Elena Sena completam a equipe brasileira.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina serão disputados de 6 a 15 de março, com transmissão do Grupo Globo.