Uefa suspende Prestianni de forma provisória após denúncia de racismo contra Vini Jr

A Uefa anunciou nesta segunda-feira (23/2) a suspensão provisória de Prestianni por uma partida em competições europeias de clubes. A medida cautelar foi adotada após a denúncia de racismo feita por Vini Jr durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelos playoffs do mata-mata da Champions League, disputado em 17 de fevereiro.

Com a decisão, Prestianni está automaticamente fora do jogo de volta entre Real Madrid e Benfica, marcado para esta quarta-feira (25/2), na Espanha. No duelo de ida, disputado no Estádio da Luz, a equipe merengue venceu por 1 x 0.

De acordo com o comunicado oficial, a Uefa designou um Inspetor de Ética e Disciplina para conduzir a apuração do caso. Com base em um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina optou pela suspensão provisória, considerando uma possível infração ao Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da entidade, que trata de condutas discriminatórias.

A sanção tem caráter preventivo e não representa um veredito final. A própria Uefa ressaltou que a punição não antecipa o desfecho do processo disciplinar. Este será definido após a conclusão da investigação e o envio do relatório aos órgãos competentes.

A denúncia de racismo contra Vini Jr

O episódio que originou a investigação aconteceu no segundo tempo da partida, logo após Vini Jr marcar um golaço e abrir o placar para o Real Madrid. Na comemoração, feita próxima à bandeirinha de escanteio e diante de uma torcida organizada do Benfica, o atacante gerou reclamações de jogadores do time português e deu início a uma confusão em campo. Na ocasião, o árbitro francês François Letexier aplicou cartão amarelo ao brasileiro.

Com a situação aparentemente controlada e o jogo prestes a retornar, Vinícius se mostrou indignado com uma manifestação vinda da lateral do campo. Na sequência, denunciou um ato racista ao árbitro. O relato provocou nova confusão generalizada, o que levou Letexier a acionar imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisar a partida.

O jogo ficou interrompido por cerca de dez minutos. Durante esse período, Vini Jr. recebeu apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o atacante brasileiro, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiam à beira do gramado.

Aliás, após a retomada da partida, a torcida do Benfica passou a hostilizar Vinícius Júnior de forma intensa. O atleta recebeu xingamentos em coro e arremesso de objetos. O atacante passou a receber vaias a cada toque na bola, assim como Mbappé. Todo o episódio acabou sendo detalhado na súmula oficial elaborada por François Letexier, documento que também integra o processo de investigação conduzido pela Uefa.

