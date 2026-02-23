Uefa suspende Prestianni de forma provisória após denúncia de racismo contra Vini Jr

A Uefa anunciou nesta segunda-feira (23/2) a suspensão provisória de Prestianni por uma partida em competições europeias de clubes. A medida cautelar foi adotada após a denúncia de racismo feita por Vini Jr durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelos playoffs do mata-mata da Champions League, disputado em 17 de fevereiro.
Com a decisão, Prestianni está automaticamente fora do jogo de volta entre Real Madrid e Benfica, marcado para esta quarta-feira (25/2), na Espanha. No duelo de ida, disputado no Estádio da Luz, a equipe merengue venceu por 1 x 0.
De acordo com o comunicado oficial, a Uefa designou um Inspetor de Ética e Disciplina para conduzir a apuração do caso. Com base em um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina optou pela suspensão provisória, considerando uma possível infração ao Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da entidade, que trata de condutas discriminatórias.
A sanção tem caráter preventivo e não representa um veredito final. A própria Uefa ressaltou que a punição não antecipa o desfecho do processo disciplinar. Este será definido após a conclusão da investigação e o envio do relatório aos órgãos competentes.
A denúncia de racismo contra Vini Jr
O episódio que originou a investigação aconteceu no segundo tempo da partida, logo após Vini Jr marcar um golaço e abrir o placar para o Real Madrid. Na comemoração, feita próxima à bandeirinha de escanteio e diante de uma torcida organizada do Benfica, o atacante gerou reclamações de jogadores do time português e deu início a uma confusão em campo. Na ocasião, o árbitro francês François Letexier aplicou cartão amarelo ao brasileiro.
Com a situação aparentemente controlada e o jogo prestes a retornar, Vinícius se mostrou indignado com uma manifestação vinda da lateral do campo. Na sequência, denunciou um ato racista ao árbitro. O relato provocou nova confusão generalizada, o que levou Letexier a acionar imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisar a partida.
O jogo ficou interrompido por cerca de dez minutos. Durante esse período, Vini Jr. recebeu apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o atacante brasileiro, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiam à beira do gramado.
Aliás, após a retomada da partida, a torcida do Benfica passou a hostilizar Vinícius Júnior de forma intensa. O atleta recebeu xingamentos em coro e arremesso de objetos. O atacante passou a receber vaias a cada toque na bola, assim como Mbappé. Todo o episódio acabou sendo detalhado na súmula oficial elaborada por François Letexier, documento que também integra o processo de investigação conduzido pela Uefa.
A nota da Uefa:
Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida do playoff do mata-mata da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e mediante solicitação do EDI com base em um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni por uma (1) partida de competições de clubes da UEFA para a qual ele estaria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR), relacionado a comportamento discriminatório.
A medida não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA venham a tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e o respectivo encaminhamento aos órgãos disciplinares da entidade.
