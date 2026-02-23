Hugo Souza sofre ofensas racistas após decidir classificação do Corinthians

Hugo Souza, do Corinthians, é alvo de ofensas racistas de torcedores da Portuguesa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Herói da vaga do Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista, o goleiro Hugo Souza foi alvo de ofensas de cunho racista ao deixar o gramado do Canindé, na noite do último domingo.

Enquanto se dirigia aos vestiários, dois torcedores da Portuguesa, posicionados na arquibancada, passaram a insultar o jogador com expressões como favelado, sem dente, passa fome, piolhento e vai cortar esse cabelo. As ofensas foram registradas em vídeo pela Jovem Pan.

Um terceiro torcedor interveio no momento e repreendeu os agressores, pedindo que descessem do alambrado. Durante os xingamentos, quatro policiais militares estavam próximos ao local, sendo dois deles posicionados ao lado dos torcedores que proferiram as ofensas.

Em nota oficial, a Portuguesa informou que o caso está sendo tratado internamente. Aliás, o clube anunciou uma reunião de diretoria nesta segunda-feira (23/2) para tentar identificar os responsáveis e analisar a aplicação de punições, caso eles sejam sócios.

"Repudiamos toda forma de preconceito e nos solidarizamos com o Hugo Souza", manifestou-se a Portuguesa.

Dentro de campo, Hugo Souza teve atuação decisiva. O goleiro defendeu dois pênaltis na disputa que garantiu a classificação corintiana. Além disso, defendeu outra cobrança durante o tempo regulamentar, que foi determinante para o avanço do Timão as semis do Estadual.