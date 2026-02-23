Vasco abre conversas para contratar Renato Gaúcho como novo técnico

O Vasco abriu negociações para contratar o técnico Renato Gaúcho, sem clube desde que deixou o Fluminense em setembro do ano passado. A diretoria busca um substituto imediato para Fernando Diniz, demitido logo após a derrota no último clássico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a ESPN Brasil, o clube carioca tenta convencer o treinador, que já havia recusado uma investida cruz-maltina na temporada anterior.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Estrangeiros na mira do Vasco
O departamento de futebol estabeleceu a próxima semana como prazo máximo para anunciar o novo comandante. Devido à situação financeira delicada, o clube foca em profissionais atualmente desempregados, evitando o pagamento de multas rescisórias.
Além do nome de Renato, a cúpula vascaína avalia o mercado internacional. O diretor Admar Lopes utiliza sua influência no futebol europeu para garimpar técnicos experientes que aceitem o desafio de gerir os altos investimentos feitos em 2026.
Opção 1: Foco em Causa e Consequência (Mais Fluida) "A escassez de técnicos no mercado brasileiro tem levado o Vasco a expandir seus horizontes para fora do país. Nesse cenário, a presença de diversos atletas sul-americanos no elenco surge como um facilitador, uma vez que poderia tornar a adaptação de um comandante estrangeiro muito mais natural.
Enquanto a diretoria não sela o acordo, o auxiliar fixo Bruno Lazaroni assume o time de forma interina.
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Saiba Mais
- Esportes Hugo defende três pênaltis, Corinthians elimina Portuguesa e vai à semifinal paulista
- Esportes Pressionado, Flamengo vence Madureira no Maracanã e encaminha vaga à final do Carioca
- Esportes Bicampeã da WNBA, Kara Braxton morre aos 43 anos em acidente automobilístico
- Esportes Vasco demite técnico Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense
- Esportes Atlético cede gol no fim, e empata com o América na ida da semi do Mineiro
- Esportes Serna marca, e Fluminense sai na frente do Vasco na semifinal do Carioca