Vasco abre conversas para contratar Renato Gaúcho como novo técnico

O Vasco abriu negociações para contratar o técnico Renato Gaúcho, sem clube desde que deixou o Fluminense em setembro do ano passado. A diretoria busca um substituto imediato para Fernando Diniz, demitido logo após a derrota no último clássico.

De acordo com a ESPN Brasil, o clube carioca tenta convencer o treinador, que já havia recusado uma investida cruz-maltina na temporada anterior.

Estrangeiros na mira do Vasco

O departamento de futebol estabeleceu a próxima semana como prazo máximo para anunciar o novo comandante. Devido à situação financeira delicada, o clube foca em profissionais atualmente desempregados, evitando o pagamento de multas rescisórias.

Além do nome de Renato, a cúpula vascaína avalia o mercado internacional. O diretor Admar Lopes utiliza sua influência no futebol europeu para garimpar técnicos experientes que aceitem o desafio de gerir os altos investimentos feitos em 2026.

Enquanto a diretoria não sela o acordo, o auxiliar fixo Bruno Lazaroni assume o time de forma interina.



O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.