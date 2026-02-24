Relembre 7 jogadores de futebol que já foram presos ou condenados

Em 2010, o ex-goleiro do Flamengo foi condenado pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A recente condenação do ex-atacante Viola por porte ilegal de arma de fogo trouxe à tona uma realidade incômoda no mundo do futebol. O campeão mundial de 1994, no entanto, não está sozinho. Diversos outros jogadores, de diferentes gerações e nacionalidades, também enfrentaram sérios problemas com a justiça, resultando em prisões ou condenações por crimes variados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os casos vão desde acusações graves, como homicídio e agressão sexual, até infrações como o uso de documentos falsos. A fama e o dinheiro, muitas vezes, não foram suficientes para livrar esses atletas das consequências de seus atos perante a lei. Relembrar essas histórias mostra que a justiça pode alcançar a todos, independentemente da popularidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

Confira a seguir sete jogadores famosos que já foram presos ou condenados.

Viola

O campeão mundial de 1994 foi condenado em primeira instância, em fevereiro de 2024, a seis meses de detenção em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. A pena, no entanto, foi convertida em prestação de serviços à comunidade.

Robinho

O ex-atacante do Santos e do Real Madrid foi condenado em definitivo na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, ocorrido em 2013. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, a justiça italiana solicitou que ele cumprisse a pena no país. Robinho foi preso em março de 2024 para iniciar o cumprimento da sentença.

Ronaldinho Gaúcho

Um dos casos mais midiáticos envolveu Ronaldinho e seu irmão, Assis. Em 2020, eles foram detidos no Paraguai por usarem passaportes falsos para entrar no país. A dupla passou mais de 170 dias em prisão, parte em um presídio e parte em prisão domiciliar em um hotel de luxo, antes de ser liberada após um acordo judicial.

Daniel Alves

O lateral com mais títulos na história do futebol foi condenado na Espanha a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual. O crime ocorreu em uma boate em Barcelona no final de 2022. Após cumprir parte da pena, ele obteve liberdade provisória sob fiança enquanto aguarda o julgamento dos recursos.

Goleiro Bruno

Um dos crimes mais chocantes ligados a um jogador no Brasil. Em 2010, o ex-goleiro do Flamengo foi condenado pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio. A pena inicial foi de 22 anos e três meses de prisão. Atualmente, ele cumpre a sentença em regime aberto.

Edmundo

Conhecido como “Animal”, o ex-atacante se envolveu em um grave acidente de carro em 1995, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de três pessoas. Edmundo foi condenado por homicídio culposo, mas, após uma longa batalha judicial, a pena prescreveu e ele não chegou a cumprir a sentença em regime fechado.

Breno

Quando atuava pelo Bayern de Munique, na Alemanha, o zagueiro foi preso em 2012 por incendiar a própria casa. Ele foi condenado por incêndio criminoso a três anos e nove meses de prisão e cumpriu parte da pena antes de retornar ao Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.