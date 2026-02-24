Como os e-sports viraram um mercado bilionário que lota estádios

Estádios lotados, atletas com salários milionários e patrocínios de marcas globais. Essa cena, comum em jogos de futebol, agora define o universo dos e-sports. O que antes era um passatempo restrito a quartos e lan houses se transformou em uma indústria global que movimenta mais de 2 bilhões de dólares anualmente, com uma estrutura que espelha a dos esportes tradicionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Torneios de jogos como “League of Legends” e “Counter-Strike 2” atraem milhões de espectadores online e preenchem arenas. Os jogadores, conhecidos como pro-players ou ciberatletas, não são mais apenas amadores talentosos. Eles seguem rotinas de treino intensas, com apoio de técnicos, analistas de desempenho e até psicólogos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

As equipes profissionais funcionam como clubes, com centros de treinamento de alta tecnologia, contratos formais e salários que podem chegar a cifras impressionantes. A carreira de um atleta de e-sports hoje é uma meta viável para muitos jovens, transformando a paixão por games em uma profissão de alto rendimento e visibilidade mundial.

O que explica essa ascensão?

A transformação dos esportes eletrônicos em um mercado bilionário não aconteceu por acaso. A combinação de tecnologia, engajamento e novos modelos de negócio criou o cenário perfeito para esse crescimento. Alguns fatores são essenciais para entender o fenômeno.

Profissionalização do cenário: a criação de ligas organizadas, com calendários definidos e regras claras, trouxe credibilidade. Os clubes investem em infraestrutura e na formação de atletas, tratando os games como uma modalidade esportiva séria e competitiva.

Investimento de grandes marcas : empresas de tecnologia, bebidas energéticas, vestuário e até do setor financeiro viram nos e-sports uma forma de se conectar com o público jovem. Patrocínios, publicidade e parcerias injetam milhões de dólares no ecossistema.

Plataformas de streaming: canais como Twitch e YouTube foram fundamentais para popularizar as competições. Eles permitem que qualquer pessoa assista a campeonatos ao vivo, de graça, e interaja diretamente com seus jogadores favoritos, criando uma comunidade forte e leal.

Prêmios milionários: os campeonatos oferecem premiações que rivalizam com as de esportes consagrados. Um único torneio pode distribuir dezenas de milhões de dólares, atraindo os melhores talentos do mundo e gerando enorme interesse da mídia e do público.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.