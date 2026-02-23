Taça da Copa do Mundo 2026 chega ao Brasil para turnê

Denílson esteve presente no evento em São Paulo, nesta segunda - (crédito: Foto: Reprodução)

A Taça da Copa do Mundo 2026 está no Brasil, mais precisamente no Museu de Futebol, em São Paulo. A Fifa elaborou um Tour do troféu, com passagem pela capital paulista, Rio de Janeiro e Brasília. A ação celebra a parceria entre o sistema Coca-Cola e a entidade, além de integrar o calendário de ativações da marca para o próximo Mundial.

O circuito começa em São Paulo, com visita ao Museu do Futebol. Na sequência, o troféu vai para o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A programação, assim, será encerrada em Brasília.

No total, a taça ficará exposta em 30 países-membros da Fifa, com 75 paradas ao longo de mais de 150 dias de viagem, incluindo oito nações da América Latina.

Depois da etapa brasileira, o trajeto segue para o México, de 26 de fevereiro a 22 de março. Na sequência, entre 5 e 8 de junho, o tour passa por outras dez cidades em 26 dias, até o início da Copa do Mundo, previsto para o dia 11. Iniciado em Riad, na Arábia Saudita, em janeiro, o projeto completa 20 anos nesta edição.

Denílson sobre Seleção Brasileira

Campeão mundial com o Brasil em 2002, Denílson, aliás, esteve presente no evento em São Paulo e comentou o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção. Além disso, também falou da possibilidade de o país voltar a ser campeão do mundo após 24 anos.

A chegada de Ancelotti trouxe o respeito que tínhamos perdido. A gente não via esse entusiasmo antes. Não era a favor de um estrangeiro na seleção, mas agora estou bem contente. Hoje enxergo a seleção muito mais equilibrada do que antes, afirmou o ex-atacante.



